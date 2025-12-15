Pianeta Milan
Saelemaekers: “Rossoneri ho il cuore pieno di gratitudine. Forza Milan sempre”

Saelemaekers: “Rossoneri ho il cuore pieno di gratitudine. Forza Milan sempre” - immagine 1
Dopo l'annuncio del rinnovo, Alexis Saelemaekers ha voluto ringraziare il Milan e i suoi tifosi: il post social emozionante del belga
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo l'annuncio del Milan del rinnovo contrattuale fino a giugno 2031, arrivato nel pomeriggio di oggi, Alexis Saelemaekers ha voluto ringraziare il club e tutti i suoi tifosi con un messaggio molto emozionante condiviso tramite i propri profili social. Ecco, di seguito le sue parole per il Diavolo:

Milan, il messaggio di Saelemaekers

—  

“Rossoneri, oggi è uno di quei giorni che ti fanno fermare un attimo e guardarti indietro con il cuore pieno di gratitudine.

Sono arrivato al Milan nel 2020, con un sogno grande e tanta voglia di crescere. In questi anni ho vissuto momenti indimenticabili, sacrifici, emozioni forti. Ci sono stati anche anni lontano, in prestito, esperienze che mi hanno fatto maturare come uomo e come calciatore… ma nel profondo non me ne sono mai andato davvero.

E alla fine sono tornato a casa mia.

Calciomercato Milan, torna di moda Fullkrug: ecco chi è la punta per rinforzare l'attacco

Rinnovo fino al 2031, e lo faccio con orgoglio, riconoscenza e una fame ancora più grande di prima. Grazie alla società per la fiducia, ai compagni, allo staff e soprattutto a voi tifosi, che non avete mai smesso di credere in me, anche quando ero lontano dal campo di San Siro. Questo è solo l’inizio. Continuiamo a scrivere la nostra storia insieme.

Forza Milan, sempre”.

 

