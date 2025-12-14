Addio a Bruno Baveni, il saluto social del Milan all'ex centrocampista

L'ex centrocampista del Milan Bruno Baveni è scomparso all'età di 85 anni. Ecco l'ultimo saluto del club rossonero postato sui social
Nella giornata di ieri è arrivata una brutta notizia per il mondo del calcio. Si è spento all'età di 85 l'ex centrocampista, con una lunga carriera da allenatore, Bruno Baveni. L'ex Serie A ha cominciato la propria carriera dalle giovanili del Sestri Levante, squadra da cui fu acquistato dal Genoa nella stagione 1959/60 con cui disputò sette campionati e vinse una Serie B e una Coppa Delle Alpi nel 1962.
Dopo il Genoa, arrivò la grande occasione con il Milan. Con la maglia del Diavolo Baveni ha totalizzato 10 presenze nelle tre annate a 'San Siro', vincendo una Coppa Italia, lo Scudetto della stagione 1967/68, una Coppa delle Coppe e una Coppa dei Campioni, senza tuttavia mai giocare nelle due finali.