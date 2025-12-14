Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Lutto nel mondo del calcio: addio a Bruno Baveni, il saluto del Milan sui social

MILAN SUI SOCIAL

Lutto nel mondo del calcio: addio a Bruno Baveni, il saluto del Milan sui social

Addio a Bruno Baveni, il saluto social del Milan all'ex centrocampista
L'ex centrocampista del Milan Bruno Baveni è scomparso all'età di 85 anni. Ecco l'ultimo saluto del club rossonero postato sui social
Redazione

Nella giornata di ieri è arrivata una brutta notizia per il mondo del calcio. Si è spento all'età di 85 l'ex centrocampista, con una lunga carriera da allenatore, Bruno Baveni. L'ex Serie A ha cominciato la propria carriera dalle giovanili del Sestri Levante, squadra da cui fu acquistato dal Genoa nella stagione 1959/60 con cui disputò sette campionati e vinse una Serie B e una Coppa Delle Alpi nel 1962.

Dopo il Genoa, arrivò la grande occasione con il Milan. Con la maglia del Diavolo Baveni ha totalizzato 10 presenze nelle tre annate a 'San Siro', vincendo una Coppa Italia, lo Scudetto della stagione 1967/68, una Coppa delle Coppe e una Coppa dei Campioni, senza tuttavia mai giocare nelle due finali.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan tra gioie e preoccupazioni: la giornata di Bartesaghi, Gabbia e le piste di mercato 

Sui canali social rossoneri, il Milan ricorda il centrocampista nativo di Sestri Levante. Ecco la didascalia del post pubblicato su X: "Campione d’Italia con la maglia rossonera nel 1967/68, ci ha lasciato Bruno Baveni. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari. Ciao Bruno".

Leggi anche
Milan-Sassuolo, Camarda esulta per Bartesaghi: “Fratello mio, troppo felice per te!”
Tanti auguri a Calabria, l’ex Milan compie 29 anni. Gli auguri social del club rossonero e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA