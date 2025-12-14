Oggi a San Siro è andato in scena Milan-Sassuolo: la doppietta di Bartesaghi non è bastata, ma sono arrivati i complimenti di Camarda, l'instagram stories

Alessia Scataglini 14 dicembre 2025 (modifica il 14 dicembre 2025 | 19:46)

Nella mattinata di oggi a San Siro è andato in scena Milan-Sassuolo, match valido per la 15esima giornata di Serie A 2025-2026. Per i ragazzi di Allegri la giornata non è stata molto positiva: i rossoneri non vanno oltre il pareggio tra le mura casalinghe. Una delle poche note positive del giorno è stata sicuramente la doppietta del giovane Davide Bartesaghi, la prima con la maglia della prima squadra rossonera.

Milan, il supporto di Camarda —

Tra gli spalti, però, era presente una persona speciale: il giovane Francesco Camarda, amico ed ex compagno di Bartesaghi, ora in prestito al Lecce. I due sono cresciuti fianco a fianco nel settore giovanile rossonero, e il giovane Bomber rossonero ha voluto esultare per i gol dell'ex compagno. Con una Instagram story Camarda ha voluto celebrare Bartesaghi:: “Fratelloooo mio, troppo felice per te”. Poche parole,e semplici, ma cariche di significato e affetto. Ecco, di seguito, la storia di Francesco Camarda: