Tanti auguri a Calabria. Gli auguri social del Milan e di Theo Hernandez

Non l'unico post di auguri per Calabria. Anche l'ex compagno di squadra Theo Hernandez ha voluto fare gli auguri al suo grande amico, tramite un video pubblicato sul proprio profilo X.
Nel video viene ricordato un momento speciale che lega i due ex terzini dell'ultimo scudetto rossonero, risalente alla stagione 21/22. Precisamente, l'ex 19 del Milan ricorda il gol segnato contro la Roma nella stagione 2019/20, proprio su assist di Calabria. Gol del momentaneo pareggio piuttosto inutile, visto il sorpasso finale siglato da Zaniolo. Nonostante il risultato, questo gol legherà per sempre i due ex rossoneri.
