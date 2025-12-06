Tanti auguri a Calabria. Gli auguri social del Milan e di Theo Hernandez

Pianeta Milan
Oggi, Davide Calabria, compie 29 anni. Gli auguri social del Milan e di Theo Hernandez in occasione del compleanno dell'ex terzino rossonero. Il francese ricorda un momento condiviso tra i due nella stagione 2019/20
Oggi è una giornata speciale per un ex Capitano del Milan. Il 6 dicembre è il compleanno dell'ex terzino rossonero Davide Calabria, che compie nella giornata odierna 29 anni. Tanti auguri all'ex esterno destro di difesa milanista, ora in forza al Panathinaikos, squadra greca impegnata in Europa League.

Nella giornata di oggi, il club rossonero augura buon compleanno al suo ex terzino destro con un post sui canali social del club di Via Aldo Rossi. Nella didascalia si legge il ricordo del Milan per un giocatore partito dal settore giovanile e arrivato a totalizzare 272 presenze con la maglia rossonera. Nei commenti diversi cuori rossoneri per l'ex Milan, tra cui anche quelli di Filippo Galli.

Non l'unico post di auguri per Calabria. Anche l'ex compagno di squadra Theo Hernandez ha voluto fare gli auguri al suo grande amico, tramite un video pubblicato sul proprio profilo X.

Nel video viene ricordato un momento speciale che lega i due ex terzini dell'ultimo scudetto rossonero, risalente alla stagione 21/22. Precisamente, l'ex 19 del Milan ricorda il gol segnato contro la Roma nella stagione 2019/20, proprio su assist di Calabria. Gol del momentaneo pareggio piuttosto inutile, visto il sorpasso finale siglato da Zaniolo. Nonostante il risultato, questo gol legherà per sempre i due ex rossoneri.

