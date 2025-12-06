Pianeta Milan
Fofana assenza che può pesare e molto: ecco perché. Milan chi per sostituirlo?

Torino-Milan, Fofana non ci sarà per l'infortunio subito prima di Lazio-Milan di Coppa Italia. E' un'assenza che pesa per i rossoneri. Chi al suo posto? L'analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Pulisic è a disposizione. Fofana no, speriamo di averlo con il Sassuolo", queste le parole di Massimiliano Allegri sugli infortunati in casa Milan prima della partita, poi persa, contro la Lazio (fonte SportMediaset). Sicuramente, quindi, il francese non ci sarà per la partita di lunedì sera tra Torino e i rossoneri, valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Il francese ha un problema a un adduttore che dovrà essere valutato nei prossimi giorni in vista della partita contro il Sassuolo e in vista della partita di Supercoppa Italiana contro il Napoli.

Milan, Fofana un'assenza che pesa per Allegri

—  

E' un'assenza che pesa per il Milan e lo si è visto contro la Lazio: nessuna delle alternative a centrocampo ha le qualità di Fofana. Il francese è spesso criticato, ma Allegri non ci rinuncia mai e non è un caso. Con Tomori e Saelemaekers forma un triangolo a destra davvero molto interessante. Senza di lui il Milan perde corsa, fisico e movimento in avanti. Fofana, infatti, si inserisce spesso e volentieri in area di rigore. Deve sicuramente migliorare sotto porta, ma Jashari e Ricci, al momento, non sembrano avere questa qualità.

Chi sceglierà Allegri contro il Torino? Rabiot e Modric non si toccano, mentre Jashari potrebbe non essere ancora del tutto pronto per partire da titolare in campionato. Ricci sta sicuramente crescendo: le partite da titolare al posto di Rabiot hanno migliorato la sua capacità di giocare da mezzala, ma, come detto, non ha ancora le qualità di Fofana in inserimento. Se Allegri cercherà questo, forse il nome più adatto è quello di Loftus-Cheek, che però potrebbe partire dalla panchina, visto che è un potenziale cambio jolly per almeno tre ruoli (centrocampo, attacco ed esterno).

