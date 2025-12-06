LEGGI ANCHE: Mercato Milan, investiti più di 100 milioni di euro: solo Rabiot è titolare. Gli altri ...>>>
Chi sceglierà Allegri contro il Torino? Rabiot e Modric non si toccano, mentre Jashari potrebbe non essere ancora del tutto pronto per partire da titolare in campionato. Ricci sta sicuramente crescendo: le partite da titolare al posto di Rabiot hanno migliorato la sua capacità di giocare da mezzala, ma, come detto, non ha ancora le qualità di Fofana in inserimento. Se Allegri cercherà questo, forse il nome più adatto è quello di Loftus-Cheek, che però potrebbe partire dalla panchina, visto che è un potenziale cambio jolly per almeno tre ruoli (centrocampo, attacco ed esterno).
