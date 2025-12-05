Lazio-Milan, Ravezzani: 'Nkunku imbarazzante. Ora è d'obbligo ...'

"Resto dell’opinione che il Milan abbia schierato una formazione di buon senso con la Lazio. Estupinan doveva avere un’opportunità, così come Jashari al rientro. Idem De Winter. Pulisic non stava bene. Il fatto è che davanti la rosa è mediocre. Ma ora è d’obbligo vincere a Torino".
Come ricorda lo stesso Ravezzani, il Milan non può pensare troppo all'eliminazione in Coppa Italia, visto che lunedì ci sarà una partita molto importante contro il Torino in Serie A.
