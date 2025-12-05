Lazio-Milan, Ravezzani: 'Nkunku imbarazzante. Ora è d'obbligo ...'

Pianeta Milan
Ravezzani: “Nkunku imbarazzante. Leao non pervenuto. La rosa del Milan davanti è mediocre”

Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato dopo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia contro la Lazio. Parole chiare su Nkunku e non solo. Il commento da X
"Il Milan gioca una buona partita, ma la Lazio vince con merito. Bene Ricci e Loftus-Cheek. Leao non pervenuto. Estupinan non si muove mai in sincrono con la palla (bel problema). Jashari discreto ma senza ritmo partita. Nkunku imbarazzante. De Winter pasticcia negli appoggi". Questo il primo commento del direttore di 'TeleLombardia' Fabio Ravezzani, che ha parlato di Lazio-Milan di Coppa Italia su X. 

Il giornalista ha postato sul social anche un altro post parlando più nello specifico del Milan e delle scelte di Allegri. Ecco le sue parole.

"Resto dell’opinione che il Milan abbia schierato una formazione di buon senso con la Lazio. Estupinan doveva avere un’opportunità, così come Jashari al rientro. Idem De Winter. Pulisic non stava bene. Il fatto è che davanti la rosa è mediocre. Ma ora è d’obbligo vincere a Torino".

Come ricorda lo stesso Ravezzani, il Milan non può pensare troppo all'eliminazione in Coppa Italia, visto che lunedì ci sarà una partita molto importante contro il Torino in Serie A.

