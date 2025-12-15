Oltre al pareggio molto amaro del Milan contro il Sassuolo , il match, al triplice fischio, ha lasciato anche cose positive. Una tra queste è il giovane Davide Bartesaghi . L'esterno classe 2005 ha siglato una splendida doppietta, la prima con addosso la maglia della prima squadra, davanti al suo 'San Siro' gremito di tifosi rossoneri. Una grossissima soddisfazione sia per il giovane che per lo staff tecnico che lavora duramente con lui durante la settimana. Sui social, ovviamente, non sono mancati i festeggiamenti: il giovane, tramite un post su Instagram, ha voluto condividere tutta la sua gioia. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Bartesaghi festeggia sui social

"Quello che sembrava un sogno, ieri è diventato realtà realizzando il mio primo gol e la mia prima doppietta in questo stadio. Ringrazio il mister e lo staff per la fiducia che stanno riponendo in me, ringrazio i compagni, ringrazio i tifosi perché il loro calore per me e per noi é fondamentale. Rimane il rammarico di non aver portato a casa i 3 punti ma questo ci rende più forti. Andiamo avanti. Forza Milan"