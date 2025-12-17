Spazio, poi, alla 'Final Four' della Supercoppa Italiana che, domani, giovedì 18 dicembre, con la semifinale Napoli-Milan, prenderà il via all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Chi vincerà il trofeo (l'altra semifinale, venerdì 19 dicembre, è Bologna-Inter), si porterà a casa ben 11 milioni di euro.
Il Napoli si affiderà a Scott McTominay, il Milan (che sul mercato dà l'assalto a Niclas Füllkrug del West Ham), recupera Rafael Leão dopo l'infortunio. La Lazio si mette in vetrina al Nasdaq di New York (U.S.A.) mentre, dall'estero, arrivano brutte notizie per il PSG. Persa la causa contro Kylian Mbappé, suo ex giocatore oggi al Real Madrid: dovrà corrispondergli 61 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA