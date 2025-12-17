Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “La coppa in Arabia, un fastidio necessario: chi vince prende 11 milioni”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 17 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 17 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, presenta Juventus-Roma, partita della 16^ giornata della Serie A 2025-2026, in programma sabato 20 dicembre, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino. Si affronteranno la Juventus di Luciano Spalletti (ex romanista), quinta in classifica con 26 punti e la Roma di Gian Piero Gasperini (ex juventino), quarta con 30. Sfida nella sfida tra Kenan Yıldız e Matías Soulé, cresciuto proprio in bianconero.

Spazio, poi, alla 'Final Four' della Supercoppa Italiana che, domani, giovedì 18 dicembre, con la semifinale Napoli-Milan, prenderà il via all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Chi vincerà il trofeo (l'altra semifinale, venerdì 19 dicembre, è Bologna-Inter), si porterà a casa ben 11 milioni di euro.

Il Napoli si affiderà a Scott McTominay, il Milan (che sul mercato dà l'assalto a Niclas Füllkrug del West Ham), recupera Rafael Leão dopo l'infortunio. La Lazio si mette in vetrina al Nasdaq di New York (U.S.A.) mentre, dall'estero, arrivano brutte notizie per il PSG. Persa la causa contro Kylian Mbappé, suo ex giocatore oggi al Real Madrid: dovrà corrispondergli 61 milioni di euro.

