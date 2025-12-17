Domani si gioca con una grande, con le piccole si fa fatica, perché e se si risolve col mercato: "Intanto domani è una partita completamente diversa, perché è secca. Dove l'obiettivo è cercare di arrivare alla finale di lunedì. Contro il Napoli che comunque è molto forte, lo vediamo in campionato. Loro sono attaccati a noi in classifica, sarà difficile. Ci sono momenti in cui prendiamo gol in cui potevamo fare meglio. Ora però concentriamoci su domani, poi quando torneremo in Italia, speriamo lunedì, penseremo al campionato".