Archiviato il pareggio casalingo (2-2) in campionato col Sassuolo, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato alla trasferta araba per la Supercoppa Italiana, per cui la squadra è partita ieri. Domani, giovedì 18 dicembre, alle ore 20:0, i rossoneri saranno infatti impegnati nella semifinale contro il Napoli di Antonio Conte, campione d'Italia in carica. Gli azzurri sono, insieme al Bologna e ai nerazzurri, una delle altre squadre che partecipano alla competizione. Una delle altre due verrebbe affrontata in un'eventuale finale il 22 dicembre.
Milan, è ancora Conte contro Allegri—
Attualmente, in campionato il Milan è secondo in classifica, a quota 32 punti, proprio davanti al Napoli di Antonio Conte, che si trova a una lunghezza di distanza. Davanti a rossoneri e azzurri soltanto l'Inter, con 33 punti, altra squadra impegnata in questa campagna.
+++ Napoli-Milan, la conferenza di Allegri LIVE +++—
Se il Napoli è campione d'Italia in carica, il Milan però arriva a Riyadh da detentore del trofeo. Lo scorso anno, infatti, i rossoneri hanno eliminato la Juventus in semifinale e battuto l'Inter in finale, conquistando l'ottava Supercoppa Italiana della loro storia. Ora si punta alla nona con Allegri in panchina, che in rossonero ha già vinto quella del 2011, oltre a due sulla panchina bianconera. Oggi l'allenatore rossonero Allegri presenta i temi principali di Napoli-Milan, direttamente da Riyadh, in una conferenza che inizierà alle ore 11:00 italiane. Seguitela con il nostro LIVE testuale e non perdetevi neanche una dichiarazione in diretta!
Termina qui la conferenza stampa.
Cosa l'ha colpito del Napoli in campionato: "Mi ha colpito più che nella nostra partita le ultime: hanno giocato in modo aggressivo e fisico. Domani dovremo prepararci a questo e quindi giocare bene tecnicamente".
Se si aspetta una reazione del Napoli: "Sicuramente saranno molto arrabbiati per le sconfitte. Per loro è un obiettivo come per noi, penso sarà una bella partita tattica e tecnica. Poi nei momenti di difficoltà Conte tira sempre fuori il meglio. Dovremo prepararci bene mentalmente per affrontare le difficoltà".
Su Gimenez: "Terapia conservativa fatta, stava andando bene, poi si è riacutizzato il problema. Sotto consulto gli è stato consigliato questa operazione. Speriamo di averlo presto. Al momento non abbiamo parlato di mercato, il nostro mercato è recuperare quelli che abbiamo ora. Poi dopo la Supercoppa parleremo delle occasioni".
Come ha visto i giovani di Milan Futuro: "Per loro, oltre perché hanno qualità, è un premio per il lavoro che stanno facendo. Penso che l'U23 debba essere un bacino importante, per avere un paio di giocatori ogni anno in rosa che arrivano da lì. Però serve un percorso di anni. Per loro sarà un'esperienza importante e saremo contenti di averli".
Sul Napoli con la difesa a 3: "Indipendentemente dall'aspetto tattico, il Napoli è forte. Ha qualità e velocità. Segna molto in area. Domani partita secca, partita differente dal campionato. Sicuramente sarà bella, ci sono giocatori forti".
Se pensa a cambiamenti tattici e un passaggio al 4-3-3: "Non è questione di modulo. Abbiamo sempre giocato con tre giocatori offensivi. Chi dà equilibrio è Saelemaekers, che attaccando è il terzo d'attacco e difendendo è il quinto difensivo. Poi c'è Athekame che dà soluzioni in più, Jashari è tornato in condizione. Importante recuperare tutti fisicamente, ci danno energia nuova".
Come stanno Rafa Leao e Fofana e se possono giocare titolari: "Sulle condizioni di Rafa Leao e Fofana vedremo se ci saranno oggi".
Domani si gioca con una grande, con le piccole si fa fatica, perché e se si risolve col mercato: "Intanto domani è una partita completamente diversa, perché è secca. Dove l'obiettivo è cercare di arrivare alla finale di lunedì. Contro il Napoli che comunque è molto forte, lo vediamo in campionato. Loro sono attaccati a noi in classifica, sarà difficile. Ci sono momenti in cui prendiamo gol in cui potevamo fare meglio. Ora però concentriamoci su domani, poi quando torneremo in Italia, speriamo lunedì, penseremo al campionato".
