Ci sono, infatti, anche il portiere Matteo Pittarella; i difensori Matteo Duțu e Valeri Vladimirov; poi il centrocampista Emanuele Sala e l'altro attaccante Emanuele Borsani. Questo perché, come ricordato dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, il difensore Matteo Gabbia ha dato forfait dopo l'infortunio al ginocchio rimediato contro il Sassuolo in campionato (vedremo se riuscirà a recuperare per un'eventuale finale di Supercoppa) e perché è assente anche Santiago Giménez, che ha deciso di operarsi alla caviglia destra. Recuperati, invece, Youssouf Fofana e Rafael Leão, entrambi in Arabia al seguito della squadra.