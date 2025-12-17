Pianeta Milan
Il Milan di Massimiliano Allegri è arrivato ieri sera a Riyadh (Arabia Saudita) per prendere parte alla Final Four della Supercoppa Italiana: domani sera semifinale contro il Napoli. Tra i giocatori disponibili, tanti giovani, tra cui baby Ibra
Ieri pomeriggio il Milan, intorno alle ore 16:00, è partito dall'aeroporto di Milano-Malpensa con un volo charter verso Riyadh (Arabia Saudita), dove è arrivato poco prima delle ore 23:00. È quindi ufficialmente iniziata la missione Final Four della Supercoppa Italiana per il Diavolo di Massimiliano Allegri che, domani, giovedì 18 dicembre, alle 20:00 ora italiana, sfiderà in semifinale il Napoli di Antonio Conte.

Milan, disponibile anche Maximilian Ibrahimovic per la Supercoppa Italiana

Hanno viaggiato con la squadra l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e ben due Ibrahimovic. Il primo, Zlatan, in qualità di Senior Advisor di RedBird per il club rossonero. Il secondo, Maximilian, figlio dell'ex calciatore svedese, come attaccante aggregato da mister Allegri alla Prima Squadra dal settore giovanile rossonero. E non si tratta dell'unico ragazzo presente tra i convocati per la trasferta saudita.

Ci sono, infatti, anche il portiere Matteo Pittarella; i difensori Matteo Duțu e Valeri Vladimirov; poi il centrocampista Emanuele Sala e l'altro attaccante Emanuele Borsani. Questo perché, come ricordato dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, il difensore Matteo Gabbia ha dato forfait dopo l'infortunio al ginocchio rimediato contro il Sassuolo in campionato (vedremo se riuscirà a recuperare per un'eventuale finale di Supercoppa) e perché è assente anche Santiago Giménez, che ha deciso di operarsi alla caviglia destra. Recuperati, invece, Youssouf Fofana e Rafael Leão, entrambi in Arabia al seguito della squadra.

