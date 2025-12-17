Restare al Milan, infatti, per Giménez - se, come sembra, arriverà Niclas Füllkrug in prestito dal West Ham - vorrebbe dire andare incontro a due-tre mesi di soli allenamenti o quasi. Fuori dalla Coppa Italia e senza le coppe europee, il Milan, in calendario, avrà soltanto i match di Serie A e Giménez avrà quattro attaccanti davanti a lui nelle gerarchie. Non il massimo della vita per il giocatore, che vuole essere protagonista ai Mondiali 2026 con il Messico .

Ecco perché anche lui, dopo il consulto di lunedì in Olanda, ha spinto per risolvere il problema con l'operazione. Sperando che i tempi che gli hanno detto siano rispettati. O che, magari, si accorcino anche. L'ultima sua gara con la maglia del Milan, pertanto, rischia di restare quella di Bergamo: la sensazione è che il problema sia presente da tempo e che l'ex Feyenoord abbia stretto i denti finché ha potuto, salvo poi alzare bandiera bianca quando ha capito che il suo rendimento era influenzato dal fastidio. Non vuole buttare la stagione dei Mondiali. E il Milan dal canto suo ha dovuto cautelarsi mettendo le mani su Füllkrug.