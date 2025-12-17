Pianeta Milan
Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Milan, ha optato per l'operazione alla caviglia che lo tormenta da tempo e starà fermo a lungo. Novità attese sul fronte mercato: non è detto che il 'Bebote' resti in rossonero a gennaio
Decisione presa: Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha optato per l'operazione alla caviglia destra. L'obiettivo del classe 2001 è quello di risolvere, entro questa settimana o all'inizio della prossima, con un intervento chirurgico il problema che lo tormenta da tempo. E che, di fatto, lo ha messo fuori gioco dalle rotazioni di mister Massimiliano Allegri dopo Atalanta-Milan 1-1 dello scorso 28 ottobre.

Milan, operazione in questi giorni per Giménez

Il problema, ha scritto 'gazzetta.it', è di natura ossea. Non essendo coinvolti legamenti o cartilagine, la speranza è che il messicano possa rientrare nel giro di sei settimane, al massimo due mesi e non tre o quattro. Sebbene l'operazione potrebbe rendere complicato al 'Bebote' trovare una nuova squadra nel calciomercato di gennaio, il giocatore e il suo entourage si guarderanno comunque intorno per cambiare subito.

Restare al Milan, infatti, per Giménez - se, come sembra, arriverà Niclas Füllkrug in prestito dal West Ham - vorrebbe dire andare incontro a due-tre mesi di soli allenamenti o quasi. Fuori dalla Coppa Italia e senza le coppe europee, il Milan, in calendario, avrà soltanto i match di Serie A e Giménez avrà quattro attaccanti davanti a lui nelle gerarchie. Non il massimo della vita per il giocatore, che vuole essere protagonista ai Mondiali 2026 con il Messico.

Ecco perché anche lui, dopo il consulto di lunedì in Olanda, ha spinto per risolvere il problema con l'operazione. Sperando che i tempi che gli hanno detto siano rispettati. O che, magari, si accorcino anche. L'ultima sua gara con la maglia del Milan, pertanto, rischia di restare quella di Bergamo: la sensazione è che il problema sia presente da tempo e che l'ex Feyenoord abbia stretto i denti finché ha potuto, salvo poi alzare bandiera bianca quando ha capito che il suo rendimento era influenzato dal fastidio. Non vuole buttare la stagione dei Mondiali. E il Milan dal canto suo ha dovuto cautelarsi mettendo le mani su Füllkrug.

