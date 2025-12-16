Il Milan di Massimiliano Allegri è appena atterrato a Riad ! I rossoneri, nei prossimi giorni, saranno impegnati nella semifinale della Supercoppa Italiana contro il Napoli di Antonio Conte, gara in programma giovedì alle ore 20:00 italiane. Lunedì, Allas tessa ora, si terrà la finale con la vincete tra Bologna ed Inter.

Ora Allegri e i suoi ragazzi si dirigeranno verso l'hotel per riposare in vista della giornata di domani, piena zeppa di impegni. Alle 11 di mattina italiane, infatti, l'allenatore rossonero, in compagnia del capitano Mike Maignan, terrà la classifica conferenza stampa della vigilia per discutere della gare e rispondere ad alcune domande di giornalisti. Il tutto sarà visibile sul canale YouTube della Lega Serie A e tramite la live testuale del nostro sito. Vedremo se il Milan risucirà a replicare il successo dello scorso anno, aggiungendo in bacheca un altro trofeo prezioso! Non ci resta che attendere con ansia il match.