Nella capitale congolese, presso la residenza dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Democratica del Congo, Dino Sorrentino, Fondazione Milan e Fondazione Mama Sofia hanno presentato a istituzioni, ONG, media e stakeholder locali le iniziative attive e future. Un percorso condiviso in ambito sociale, centrale nell'impegno del Club e della propria Fondazione nel Paese. Nel corso dell'attuale stagione sportiva, l'iniziativa porterà alla realizzazione di aree educativo-ricreative e laboratori al servizio di circa 100 giovani studenti e studentesse all'interno di una scuola nel villaggio di Biabu, nella provincia del Congo Centrale.

Durante la visita a Kinshasa, il Club ha inoltre organizzato un workshop dedicato alla condivisione dei princìpi, dei valori e delle metodologie del progetto AC Milan Academy con circa 50 tecnici locali. L'iniziativa, affiancata da incontri con le istituzioni del territorio, ha contribuito a porre le basi per lo sviluppo della prima Academy del Club nel Paese, progetto centrale di una seconda direttrice della collaborazione con la Repubblica Democratica del Congo, volta a promuovere una cultura sportiva giovanile sana e inclusiva e a generare benefici a lungo termine per la comunità di riferimento.

A Milano, in occasione dell'incontro a San Siro, lo stadio ha fatto da cornice anche a un'esperienza dedicata alla cultura culinaria della Repubblica Democratica del Congo. Un'iniziativa inserita nel percorso di promozione del patrimonio culturale e turistico congolese, volta a valorizzare l'unicità del territorio e la straordinaria biodiversità del più grande Paese dell'Africa centrale