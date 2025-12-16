Nella giornata di oggi, martedì 16 dicembre 2025, molti siti web e vai quotidiani sportivi hanno parlato molto del Milan di Massimiliano Allegri, complici sia le polemiche legate alla partita contro il Sassuolo che al mercato di gennaio, molto infuocato negli ultimi giorni. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA >>>