Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan a due volti: contro le big vola e vince, ma con le piccole?

ULTIME MILAN NEWS

Milan a due volti: contro le big vola e vince, ma con le piccole?

Milan a due volti: contro le big vola e vince, ma con le piccole? - immagine 1
Un vero e proprio Milan da due volti: con le big vola e conquista punti, con le piccole frena malamente: qual è il problema? L'analisi
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan da due volti. Contro il Sassuolo di Fabio Grosso, lo sappiamo, i rossoneri di Massimiliano Allegri non sono riusciti ad andare oltre il 2-2, perdendo cosi l'occasione di 'allungare' e tenersi stretto il primo posto in classifica. Nel frattempo, però, è stata confermata anche una tendenza 'negativa' evidente: la forte difficoltà contro le squadre di bassa classifica.

Milan, dove sta il problema?

—  

Una volta finita la quindicesima giornata di Serie A, la squadra di Allegri si vede scivolare al secondo posto in classifica, a -1 dall'Inter capolista, ma la sensazione è una: perdere punti contro le piccole può avere forti ripercussioni sulla squadra in ottica scudetto.

LEGGI ANCHE

Con le grandi il Milan ha sempre vinto: basti pensare a Napoli, Roma, Inter... ma cosa c'è alla base di questa differenza nel rendimento rossonero? Qual è la motivazione di tutto ciò?

Contro Bologna, Napoli, Inter, Juventus e Roma il Milan è riuscito a collezionare ben 4 vittorie e un solo pareggio, quello contro la Juventus dell'allora allenatore Tudor, mettendo nelle tasche 13 punti su 15 e segnando ben 5 gol, subendone uno solo: numeri davvero incredibili.

Quando invece si incontrano squadre meno blasonate, i rossoneri cambiano volto, in negativo però. Il Milan ha perso con Cremonese (1-0) e pareggiato contro Pisa, Parma e Sassuolo. Le vittorie contro Lecce e Torino, invece, sono arrivate con diverse, direi troppe, difficoltà in campo.

Il problema dietro questo rendimento va suddiviso in diversi aspetti: quello tecnico e quello mentale. Contro le piccole i rossoneri non riescono a tenere alto il livello di concentrazione, andando incontro a forti disattenzione che poi potrebbero compromettere la gara.

LEGGI ANCHE: Milan tra Supercoppa e mercato: ecco i convocati di Allegri. In attacco Fullkrug e…

Parlando anche a livello tattico, è ovvio che qualcosa va ritoccato con le piccole. La squadra di Allegri ha dimostrato di rendere al massimo quando abbassa di più il baricentro, colpendo poi in ripartenza. Schema che però cambia quando sola squadra si ritrova a far la partita con formazioni più chiuse e compatte.L'assenza di un vero e proprio centravanti, poi, grava ovviamente sulla situazione. Questo è un 'limite' molto evidente che, a lungo andare, potrebbe recare danni non indifferenti al Milan.

 

Leggi anche
Milan tra Supercoppa e mercato: ecco i convocati di Allegri. In attacco Fullkrug e…
Buon compleanno Milan: 126 anni di storia, passione e vittorie

© RIPRODUZIONE RISERVATA