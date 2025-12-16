Andrea De Marco, il responsabile dei rapporti Can A e B, ha voluto spendere alcune parole a Open VAR su Milan-Sassuolo: dal possibile rigore per i neroverdi alla rete annullata a Pulisic...
Andrea De Marco, il responsabile dei rapporti Can A e B, ha voluto spendere alcune parole a Open VAR su DAZN sul rigore chiesto dal Sassuolo contro il Milan per un fallo di Pavlovic su Cheddira. Ma non solo, De Marco ha voluto spendere alcune parole anche sul gol annullato da Crezzini a Pulisic, definendo la scelta sbagliata in quanto il centrocampista rossonero Loftus-Cheek non ha commesso nessun fallo. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan-Sassuolo, le parole di De Marco
—
Sul rigore non fischiato al Sassuolo: "E' stato bravo l'arbitro di campo a valutare l'episodio e poi sono stati bravi anche quelli in sala VAR a non richiamarlo. Dalle immagini si vede bene che Pavlovic continua la sua corsa in modo lineare, mentre il giocatore del Sassuolo non va a cercare di proteggere il pallone, ma allarga la gamba per andare al contatto con l'avversario. Decisione corretta quindi quella di non assegnare il rigore"