Branchini (agente Allegri): "Cosa serve al Milan a gennaio? Lo sanno solo i dirigenti"

Branchini (agente Allegri): 'Cosa serve al Milan a gennaio? Lo sanno solo i dirigenti'
Giovanni Branchini, storico agente di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni a 'Calciomercato.it' sui possibili movimenti del club di Via Aldo Rossi nella finestra invernale dei trasferimenti. Le parole
Giovanni Branchini, lo storico procuratore di Massimiliano Allegri, ha parlato - a 'Calciomercato.it'  - a margine dell'Assemblea degli Agenti al CONI e, per l'occasione, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle possibili mosse del Milan nella sessione invernale di calciomercato.

"Cosa serve al Milan a gennaio? Quello che serve al Milan lo sanno solo i dirigenti del Milan, loro sanno le strategie, quali sono gli obiettivi reali e le disponibilità", ha sottolineato Branchini. I 'rumors' danno il Diavolo su un difensore centrale, un esterno destro e un attaccante centrale. Con budget, però, piuttosto limitato e con pochi margini economici di manovra.

Dovrà, pertanto, essere molto bravo il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, a regalare ad Allegri gli elementi giusti per il prosieguo della stagione. "Che l'organico abbia qualche difficoltà ad essere competitivo lo abbiamo visto. È probabile che ci sia l'esigenza di puntellare la squadra. Ma ripeto che dall'esterno è difficile fare un commento intelligente, solo chi ha il controllo della strategia del club può rispondere in modo intelligente a questa domanda", la chiosa di Branchini.

