Il 16 dicembre è una data molto speciale per tutti i tifosi rossoneri in giro per il mondo: è il 'compleanno' del Milan
Alessia Scataglini
Il 16 dicembre è una data molto speciale per tutti i tifosi rossoneri in giro per il mondo: è il 'compleanno' del Milan. Nel 1899 un gruppo di inglesi e italiani 'guidati' da Herbert Kilpin presso l'Hotel du Nord e des Anglais fondano 'L'Associazione Calcio Milan".

I colori, il rosso e il nero, vennero scelti proprio da Herbert Kilpin: "Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!". Quest'oggi il buon e vecchio Milan festeggia ben 126 anni di storia, ma soprattutto, di amore, passione e tante vittorie. A livello mondiale, il Milan è la terza squadra più titolata, dietro solo a Real Madrid e Al-Ahly. Durante tutta la sua storia, il Milan è riuscito a conquistare ben 50 titoli:

  •  19 Scudetti,

  • 5 Coppe Italia,

  • 8 Supercoppe Italiane,

  • 7 Champions League,

  • 5 Supercoppe Europee,

  • 2 Coppe delle Coppe,

  • 3 Coppe Intercontinentale

  • 1 Mondiale per Club.

    Oltre ciò, numerosi calciatori che hanno militato in rossonero vinsero il riconoscimento più importante di tutti: il Pallone D'Oro. Tanti Auguri Milan!

     

