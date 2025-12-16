Il 16 dicembre è una data molto speciale per tutti i tifosi rossoneri in giro per il mondo: è il 'compleanno' del Milan. Nel 1899 un gruppo di inglesi e italiani 'guidati' da Herbert Kilpin presso l'Hotel du Nord e des Anglais fondano 'L'Associazione Calcio Milan".

I colori, il rosso e il nero, vennero scelti proprio da Herbert Kilpin: "Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!". Quest'oggi il buon e vecchio Milan festeggia ben 126 anni di storia, ma soprattutto, di amore, passione e tante vittorie. A livello mondiale, il Milan è la terza squadra più titolata, dietro solo a Real Madrid e Al-Ahly. Durante tutta la sua storia, il Milan è riuscito a conquistare ben 50 titoli: