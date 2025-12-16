In casa milanista questo resterà il pomeriggio di Davide Bartesaghi , che a cavallo dei due tempi aveva ribaltato l'iniziale vantaggio firmato da Koné con i suoi primi due gol in Serie A: un momento indubbiamente speciale per uno di noi, un prodotto del nostro settore giovanile. A rovinare quella che sarebbe stata una festa, nell'ultimo impegno casalingo prima del Natale, il bel gol di Laurienté a fissare il risultato finale. Il campionato rossonero riprenderà tra due settimane - domenica 28, sempre alle 12.30, ospiteremo l'Hellas Verona - perché giovedì 18 saremo a Riyadh per difendere la Supercoppa Italiana in Semifinale contro il Napoli .

Pronti, via, e dopo 13" Saelemaekers va al tiro dal limite: palla alta. Al 3' Walukiewicz anticipa provvidenzialmente Pulisic in area piccola, poi Nkunku conclude ma la sfera termina fuori. Il Milan fa tanto possesso, ma il Sassuolo passa alla prima occasione con Koné a chiudere un triangolo con Pinamonti e anticipare Maignan in uscita al 13'. Seguono minuti di tentativi generosi ma che non impensieriscono la porta di Murić, fino al 29' quando Rabiot recupera su Fadera in fase avanzata ma calcia sul portiere neroverde. I tentativi rossoneri vengono premiati al 34', il minuto del pari: cross basso di Loftus-Cheek, arriva Bartesaghi per l'1-1. Poco dopo - 37' - Saelemaekers tenta la giocata personale, ma il sinistro a giro prende quota. Intensità alta ma nessuna occasione nel resto dei primi 45 minuti.

La ripresa inizia come meglio non avrebbe potuto, perché Davide Bartesaghi aggiunge un altro tassello al suo pomeriggio magico premiando l'assist di Nkunku al 47' per il 2-1. Il Sassuolo non molla: al 62' Maignan si supera per respingere sulla linea il tentativo ravvicinato di Thorstvedt e dopo diversi minuti interlocutori al 77' Laurientié apre e chiude un'azione nello stretto che vale il 2-2. Finale rovente, ancora Laurientié all'88' manca il match point con un sinistro in ripartenza che si stampa sul palo a Maignan battuto. San Siro alza i decibel del suo sostegno, ma nei sette minuti di recupero nessun tentativo rossonero - su tutti quello di Nkunku al 96' - scalfisce il muro del Sassuolo e Murić tra i pali. Finisce 2-2.