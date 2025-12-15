Milan, Bucchioni sull'attaccante

"Il Milan invece ha il curioso record di avere lasciato sette punti alle tre neopromosse, ha pareggiato anche con il Sassuolo dopo il Pisa e il ko con la Cremonese. E’ sempre più evidente la mancanza di un centravanti, i rossoneri se vogliono provare davvero a vincere lo scudetto, e le possibilità ci sono, hanno bisogno di un uomo-gol. Senza Leao si nota ancora di più, ovviamente. Tare si sta muovendo su più direzioni, in questi giorni sarà presa la decisione. Piace in giocatore, ma spaventa l’investimento su Zirkzee, il Manchester lo vuole soltanto vendere, a gennaio non presta"