Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Bucchioni: “Al Milan è sempre evidente la mancanza di un centravanti. Hanno bisogno di…”

CALCIOMERCATO MILAN

Bucchioni: “Al Milan è sempre evidente la mancanza di un centravanti. Hanno bisogno di…”

Bucchioni: “Al Milan è sempre evidente la mancanza di un centravanti. Hanno bisogno di…” - immagine 1
Enzo Bucchioni, giornalista sportivo, nel suo editoriale per TMW ha voluto discutere del calciomercato del Milan di Allegri parlando dell'urgenza di trovare un centravanti puro
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante l'appuntamento con il suo solito editoriale per TMW, il giornalista Enzo Bucchioni ha voluto esprimere alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri, soffermandosi in modo molto particolare su una tematica molto delicata: la necessità dei giusti rinforzi durante la sessione di calciomercato invernale. Il giornalista ha voluto parlare in particolare dell'attaccante:

Milan, Bucchioni sull'attaccante

—  

"Il Milan invece ha il curioso record di avere lasciato sette punti alle tre neopromosse, ha pareggiato anche con il Sassuolo dopo il Pisa e il ko con la Cremonese. E’ sempre più evidente la mancanza di un centravanti, i rossoneri se vogliono provare davvero a vincere lo scudetto, e le possibilità ci sono, hanno bisogno di un uomo-gol. Senza Leao si nota ancora di più, ovviamente. Tare si sta muovendo su più direzioni, in questi giorni sarà presa la decisione. Piace in giocatore, ma spaventa l’investimento su Zirkzee, il Manchester lo vuole soltanto vendere, a gennaio non presta"

LEGGI ANCHE

Il giornalista, poi, ha voluto parlare di Fullkrug, attaccante del West Ham finito in orbita rossonera negli ultimi tempi. Secondo Bucchioni, il calciatore sarebbe e ideale per il gioco di Allegri ma, l'unico punto interrogativo che fa storcere un po' il naso è: riuscirà ad ambientarsi al nostro calcio?

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, torna di moda Fullkrug: ecco chi è la punta per rinforzare l'attacco

"L’alternativa si chiama Fullkrug in rotta con il West Ham, giocatore che non riempie l’occhio ma fa gol e sarebbe ideale per il gioco di Allegri. Il timore è uno solo: l’inserimento nel nostro calcio. Zirkzee invece sa benissimo cosa l’aspetta, ha già dimostrato che in serie A può essere determinante. Resta la concorrenza della Roma che halo stesso identico problema del gol. Convince poco Icardi per diverse ragioni, mentre il Parma in lotta salvezza non vuol mollare Pellegrino a gennaio"

Leggi anche
Milan, giorni di fuoco: Saelemaekers rinnova! Maignan? I possibili sostituti. Thiago Silva…
Milan, allarme Gimenez: possibile operazione in vista? La situazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA