Milan, allarme Gimenez: possibile operazione in vista? La situazione

E' ormai più di un mese che Santiago Gimenez non calca il terreno di gioco con il Milan: possibile operazione in vista? Vediamo assieme la situazione
E' ormai più di un mese che Santiago Gimenez non calca il terreno di gioco. L'attaccante del Milan si è fermato lo scorso 28 ottobre durante Atalanta-Milan, a causa di un problema alla caviglia che già aveva accusato in estate durante la Golden Cup con la maglia della propria Nazionale. L'infortunio perciò, data la lunga assenza, è più serio del previsto. Da poche settimane a ben 47 giorni, un'attesa davvero lunga per il Milan, che si ritrova senza il suo attaccante di riferimento.

Milan, Gimenez verso l'operazione?

Ma emergono delle novità. Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano e dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, lo staff del Milan e l'entourage dell'attaccante messicano stanno valutando molto attentamente la strada da percorrere: il 'Bebote' potrebbe procedere con una operazione chirurgica per risolvere definitivamente il problema, e il tutto potrebbe concretizzarsi a breve. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno degli sviluppi in merito, l'unica cosa certa è che, almeno per il momento, Gimenez non tornerà ad 'indossare' la casacca rossonera.

