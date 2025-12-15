E' ormai più di un mese che Santiago Gimenez non calca il terreno di gioco. L'attaccante del Milan si è fermato lo scorso 28 ottobre durante Atalanta-Milan , a causa di un problema alla caviglia che già aveva accusato in estate durante la Golden Cup con la maglia della propria Nazionale. L'infortunio perciò, data la lunga assenza, è più serio del previsto. Da poche settimane a ben 47 giorni, un'attesa davvero lunga per il Milan , che si ritrova senza il suo attaccante di riferimento.

Ma emergono delle novità. Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano e dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, lo staff del Milan e l'entourage dell'attaccante messicano stanno valutando molto attentamente la strada da percorrere: il 'Bebote' potrebbe procedere con una operazione chirurgica per risolvere definitivamente il problema, e il tutto potrebbe concretizzarsi a breve. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno degli sviluppi in merito, l'unica cosa certa è che, almeno per il momento, Gimenez non tornerà ad 'indossare' la casacca rossonera.