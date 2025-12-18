PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Conte-Max: Super mercato con Norton-Cuffy e Fullkrug”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 18 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 18 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Incentivi Champions. Napoli-Milan, sfida in Supercoppa Italiana. Conte-Max: Super mercato con Norton-Cuffy e Fullkrug. Dyabala a gennaio. Il Boca ci prova. Toro, via Israel? Idea Turati. Viola l'ora più buia. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

