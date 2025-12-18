Napoli-Milan, Fofana torna a disposizione di Massimiliano Allegri. Un ritorno fondamentale per la squadra rossonera. E' vero Fofana è spesso criticato da tanti tifosi specialmente sui social. Questo anche per i suoi limiti vicino alla porta e con i tiri dalla distanza. E' innegabile però che il Milan è stata un'assenza molto pesante. Fofana ha saltato la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, il Torino e il Sassuolo in Serie A. In tutte queste partite il Milan non è sembrato così compatto a centrocampo come lo è con il francese in campo.