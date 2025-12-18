Pianeta Milan
Napoli-Milan, Fofana torna a disposizione di Massimiliano Allegri dopo l'infortunio subito contro la Lazio. Rientro fondamentale per i rossoneri. Ecco l'analisi
Emiliano Guadagnoli
Napoli-Milan, Fofana torna a disposizione di Massimiliano Allegri. Un ritorno fondamentale per la squadra rossonera. E' vero Fofana è spesso criticato da tanti tifosi specialmente sui social. Questo anche per i suoi limiti vicino alla porta e con i tiri dalla distanza. E' innegabile però che il Milan è stata un'assenza molto pesante. Fofana ha saltato la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, il Torino e il Sassuolo in Serie A. In tutte queste partite il Milan non è sembrato così compatto a centrocampo come lo è con il francese in campo.

Napoli-Milan, Fofana torna in campo

Nella partita di Supercoppa Italiana contro il Napoli, Fofana non dovrebbe riprendere il suo posto da titolare nel centrocampo dei rossoneri, con Modric e Rabiot. Ma preso Allegri potrebbe ritrovare il suo reparto che è completo al massimo in tutte le caratteristiche: i tre giocatori si coprono a vicenda completando i vari limiti in modo perfetto. Fofana, nonostante gli errori vicino al portiere, sta garantendo inserimenti in attacco molto interessanti che neanche Loftus-Cheek ha dato ad Allegri fino ad ora.

Fisico, corsa e qualità, Fofana garantisce tutto questo. Al momento sia Ricci, che Jashari, che lo stesso Loftus-Cheek non sono al suo livello e non sono così importanti per Allegri. Il ritorno del francese garantisce a Massimiliano Allegri anche respiro in attacco: Loftus-Cheek potrà partire dalla panchina come alternativa per entrambi i ruoli a partire dalle prossime partite. Un 'lusso', chiamiamolo così, che contro Torino e Sassuolo il Milan non ha avuto.

