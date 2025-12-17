Milan, Leao salta il Napoli. Fullkrug a un passo e Vlahovic a giugno?

Nella giornata di oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, impegnato domani sera contro il Napoli di Antonio Conte, in occasione della prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025. Non solo questioni di campo, negli ultimi giorni il calciomercato rossonero si è infuocato ed è entrato nel vivo. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Leao non recupera per il Napoli. Vlahovic per giugno è una possibilità, Fullkrug a gennaio una certezza
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Leao non recupera per il Napoli. Vlahovic per giugno è una possibilità, Fullkrug a gennaio una certezza
Le top news della giornata di oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, del Milan di Massimiliano Allegri: le ultime sulle condizioni di Rafa Leao in vista del Napoli e le novità di giornata sul calciomercato rossonero
© RIPRODUZIONE RISERVATA