Fullkrug-Milan, ecco quando arriva. Supercoppa, la storia insegna...

Domani sera torna in campo il Milan di Massimiliano Allegri, pronto a sfidare il Napoli di Antonio Conte in occasione della prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025, in programma alle ore 20:00 all'Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita. Una sfida che nasconde diverse insidie, viste le assenze certe di giocatori importanti come Matteo Gabbia al centro della difesa e Rafa Leao in attacco. Nonostante i diversi problemi e le assenze, il tifoso del Milan può essere ottimista, almeno in parte. Come spesso accade, la storia si ripete. E nella storia del club rossonero spesso si è ripetuto un meccanismo felice nelle finali giocate dal Diavolo. Magari, anche nei prossimi giorni, potrebbe ritornare questo meccanismo che ha spesso sorriso ai rossoneri. Oltre al campo, tanto mercato nelle ultime ore, con Fullkrug ormai considerabile un nuovo giocatore del Milan. Nelle ultime ore, diversi dettagli circa la trattativa sono stati svelati, per cui ormai si pensa già alla data in cui la punta tedesca sbarcherà a Milano. Tutto questo lo trovate nel video sul nostro canale YouTube qui sotto: ricordate di lasciare un mi piace, di iscrivervi e attivare la campanella! Potete anche commentare per dirci la vostra opinione!