Supercoppa Italiana, Leao non recupera per Napoli-Milan: niente allenamento in gruppo per il portoghese

Supercoppa Italiana, Leao non recupera: il portoghese salterà Napoli-Milan
Brutte notizie per il Milan e Massimiliano Allegri. Rafa Leao non si è allenato in gruppo e quindi salterà la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli di Antonio Conte, in programma domani sera alle ore 20:00
Arrivano importanti novità dall'allenamento del Milan a Riad. Secondo le ultime indiscrezioni, Rafa Leao non ha partecipato all'allenamento in gruppo con i compagni. Il portoghese ha svolto un programma personalizzato da solo prima della seduta collettiva. Una sua presenza contro il Napoli è quasi da escludere. A meno di incredibili sorprese, Leao non verrà neanche convocato per Napoli-Milan. La prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025, in programma domani sera alle ore 20:00 all'Al-Awwal Park, perde uno dei protagonisti annunciati.

Milan, Leao non si allena in gruppo: improbabile la presenza contro il Napoli

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli di Antonio Conte, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri aveva dichiarato che le condizioni dell'attaccante portoghese sarebbero state prese in considerazione solo dopo l'allenamento di oggi, svoltosi presso il campo 'Princess Noura' vicino all'aeroporto di Riad.

Il campo ha parlato. L'infortunio subito nella vittoria contro il Torino di Marco Baroni terrà fuori il numero 10 rossonero dalla sfida che consegnerà una finalista del primo trofeo italiano stagionale.

