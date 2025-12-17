"È un peccato che non ci siano degli investimenti, ma questa è la linea e c'è poco da fare - ha proseguito Pellegatti sul tema del mercato del Milan -. Ci affidiamo ad Allegri e Tare. C'è chi dice che il mercato di gennaio non serve per rinforzare la squadra ? Non è questione di mesi ma di bravura nel scegliere i giocatori. Spero che Tare insieme ad Allegri prendano dei bravi giocatori".
LEGGI ANCHE: Calciomercato, l'ultima idea del Milan per la difesa porta la firma di Moncada: low cost ma esperto >>>
Il giornalista ha poi chiosato sui cambi che ci saranno in attacco con l'inizio del nuovo anno. "Füllkrug va bene, è inutile storcere il naso. In prestito all'inizio di gennaio non c'è nulla, poi si possono trovare prestiti a fine gennaio, ma non possiamo giocare 4-5 partite importanti senza un riferimento la davanti. Santiago Giménez? Non ci conto più".
© RIPRODUZIONE RISERVATA