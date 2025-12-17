"È un peccato che non ci siano degli investimenti, ma questa è la linea e c'è poco da fare - ha proseguito Pellegatti sul tema del mercato del Milan -. Ci affidiamo ad Allegri e Tare. C'è chi dice che il mercato di gennaio non serve per rinforzare la squadra ? Non è questione di mesi ma di bravura nel scegliere i giocatori. Spero che Tare insieme ad Allegri prendano dei bravi giocatori".