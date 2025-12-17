Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Pellegatti: “Milan, Furlani chiaro con Tare e Allegri sul mercato: non ci sono soldi”

ULTIME MILAN NEWS

Pellegatti: “Milan, Furlani chiaro con Tare e Allegri sul mercato: non ci sono soldi”

Pellegatti: 'Milan, Furlani chiaro con Tare e Allegri sul mercato: non ci sono soldi'
Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, in un video su 'YouTube' ha rivelato cosa avrebbe detto il CEO Giorgio Furlani sul mercato di gennaio al direttore sportivo Igli Tare ed all'allenatore Massimiliano Allegri. Le sue parole
Daniele Triolo Redattore 

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha parlato delle prospettive del club rossonero per l'imminente sessione invernale di calciomercato in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'.

Pellegatti sul mercato di gennaio del Milan: "Vorremmo fare qualcosa in prestito"

—  

"Il Milan sta lavorando alacremente per chiudere la questione Niclas Füllkrug. Qualcuno dice sia già chiusa. Giorgio Furlani è stato chiaro nel colloquio con Massimiliano Allegri e Igli Tare: non ci sono soldi per il mercato di gennaio. Noi vorremmo fare qualcosa ma prestito, solo prestito, nient'altro che prestito. Quindi preso atto da questa decisione della società, non la commento, speriamo che riescano a fare dei miracoli".

LEGGI ANCHE

"È un peccato che non ci siano degli investimenti, ma questa è la linea e c'è poco da fare - ha proseguito Pellegatti sul tema del mercato del Milan -. Ci affidiamo ad Allegri e Tare. C'è chi dice che il mercato di gennaio non serve per rinforzare la squadra ? Non è questione di mesi ma di bravura nel scegliere i giocatori. Spero che Tare insieme ad Allegri prendano dei bravi giocatori".

LEGGI ANCHE: Calciomercato, l'ultima idea del Milan per la difesa porta la firma di Moncada: low cost ma esperto >>>

Il giornalista ha poi chiosato sui cambi che ci saranno in attacco con l'inizio del nuovo anno. "Füllkrug va bene, è inutile storcere il naso. In prestito all'inizio di gennaio non c'è nulla, poi si possono trovare prestiti a fine gennaio, ma non possiamo giocare 4-5 partite importanti senza un riferimento la davanti. Santiago Giménez? Non ci conto più".

Leggi anche
Milan, Giménez si opera: decisione presa. Ecco quanto starà fermo. Ma a gennaio …
Il Milan è atterrato a Riad: verso la Supercoppa Italiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA