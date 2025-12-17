Maignan parla del futuro! Allegri svela tutto prima di Napoli-Milan

Ieri i rossoneri sono volati in Arabia Saudita, dove si gioca la Supercoppa Italiana, che parte domani con Napoli-Milan, prima semifinale. Oggi in conferenza hanno parlato Mike Maignan, portiere francese classe 1995, e Massimiliano Allegri, allenatore rossonero. Tanti i temi. Il tecnico ha svelato cosa si aspetta dalla sfida, alcuni retroscena su Santiago Gimenez, messicano classe 2001 che non sarà disponibile, e ha dato aggiornamenti su Rafa Leao e Youssouf Fofana: il portoghese e il francese classe 1999 sono partiti da acciaccati. Per quanto riguarda l'estremo difensore, invece, si è parlato molto del suo futuro, con un contratto da rinnovare. Poi ha parlato da capitano vero in vista della partita. Tutto questo lo trovate nel video sul nostro canale YouTube qui sotto: ricordate di lasciare un mi piace, di iscrivervi e attivare la campanella! Potete anche commentare per dirci la vostra opinione!