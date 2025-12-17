Milan, domani i rossoneri torneranno in campo: li aspetta il Napoli per la prima partita della Final Four della Supercoppa Italiana. Chi passerà giocherà lunedì prossimo in finale contro la vincente della sfida tra Bologna e Inter. Le parole di Maignan e Allegri in vista della sfida. Le ultime di calciomercato tra Fullkrug e Santiago Gimenez. Ecco le top news da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>