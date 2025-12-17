Pianeta Milan
Füllkrug è praticamente un giocatore del Milan: formula, cifre e dettagli del trasferimento

Niclas Füllkrug, classe 1993, centravanti tedesco ex Borussia Dortmund e in uscita dagli inglesi del West Ham, si appresta a trasferirsi al Milan nella sessione invernale di calciomercato. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'operazione
Secondo 'gazzetta.it', Niclas Füllkrug è praticamente un nuovo attaccante del Milan: mancano da definire gli ultimi dettagli con il West Ham, club con cui il centravanti tedesco classe 1993 è sotto contratto fino al 30 giugno 2028, ma il club di Via Aldo Rossi ha capito che gli 'Hammers' non opporranno eccessive resistenze al buon esito della trattativa di calciomercato.

Calciomercato Milan, Füllkrug in rossonero: ci siamo!

Füllkrug, per la versione online della 'rosea', può sbarcare a Milano in largo anticipo rispetto al 2 gennaio 2026, data in cui riaprirà ufficialmente i battenti il calciomercato: l'idea del Milan è quella di farlo arrivare in città nei prossimi giorni, dopo Natale. Così l'ex Hannover, Norimberga, Werder Brema e Borussia Dortmund potrà svolgere le visite mediche e iniziare ad ambientarsi con calma nella nuova realtà italiana.

Giorgio Furlani e Igli Tare, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del Milan, hanno capito che l'operazione di Santiago Giménez (starà fuori un paio di mesi) avrebbe potuto creare problemi subito a Massimiliano Allegri e hanno agito subito per trovare una soluzione 'low cost' che colmasse una lacuna importante. Füllkrug arriverà al Milan dal West Ham con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra (ancora in discussione tra le parti) compresa tra i 13 e i 15 milioni di euro.

I club ai dettagli. Milan fermo sul prestito con diritto. Ma gli inglesi ...

I due club discutono di questi aspetti, perché, secondo il quotidiano sportivo nazionale, in realtà il West Ham vorrebbe un obbligo di riscatto oppure un riscatto condizionato al raggiungimento di un obiettivo di squadra più o meno complicato. Il Milan invece è fermo sulla sua offerta di prestito con diritto di riscatto, ma nessun impegno per il futuro. Anche perché l'età di Füllkrug è avanzata e nell'ultimo anno e mezzo ha giocato e segnato poco.

LEGGI ANCHE: Milan, offerta ufficiale per Füllkrug. Ma in Germania dicono: "Ecco cosa chiede il West Ham" >>>

Se non ci saranno sorprese alle visite mediche, Füllkrug, dunque, diventerà un un giocatore del Milan dal 2 gennaio 2026 in poi, quando sarà possibile depositare in Lega Calcio Serie A i contratti dei nuovi acquisti. Per regolamento, però, non potrà essere disponibile già dalla trasferta di venerdì 2 gennaio 2026 a Cagliari (ore 20:45) perché non ci sono i tempi tecnici per il tesseramento. Allegri potrà contare su di lui dall'8 gennaio 2026 in poi, dal match contro il Genoa.

