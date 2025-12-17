Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Milan, offerta ufficiale per Füllkrug. Ma in Germania dicono: “Ecco cosa chiede il West Ham”

Dalla Germania: 'Milan, offerta ufficiale al West Ham per Füllkrug'. Tutti i dettagli
Secondo Florian Plettenberg di 'Sky Sport Deutschland', il Milan avrebbe sottoposto al West Ham la prima offerta ufficiale per prelevare Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993, nell'imminente sessione invernale di calciomercato. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

Christopher Nkunku non segna, Santiago Giménez non segna e si opera (resterà fermo un paio di mesi) e, pertanto, il Milan ha la necessità assoluta di prendere un attaccante nell'imminente (2 gennaio - 2 febbraio 2026) sessione invernale di calciomercato. Problema: il budget del club di Via Aldo Rossi è prossimo allo zero o quasi. Pertanto, si profilano tutte operazioni in prestito o a basso costo.

Calciomercato Milan, offerta ufficiale per Füllkrug! 

Per la questione del centravanti (Allegri vuole un numero 9 vecchio stampo, da area di rigore, forte fisicamente e di testa), i rossoneri sembrano aver risolto puntando su Niclas Füllkrug. Il centravanti tedesco, classe 1993, è infatti in uscita dal West Ham. E dalla Germania, grazie al famoso giornalista esperto di mercato Florian Plettenberg, giungono ora le ultime novità sul possibile approdo al Milan dell'ex Werder Brema e Borussia Dortmund.

"Ho saputo che il Milan ha sottoposto ora un'offerta ufficiale al West Ham per Füllkrug - ha scritto il volto noto di 'Sky Sport Deutschland' in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' -. Si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Il West Ham esaminerà ora l'offerta al suo interno, ma vorrebbe in realtà almeno l'obbligo di riscatto nell'affare".

LEGGI ANCHE: Napoli-Milan di Supercoppa Italiana: le parole di Allegri in conferenza >>>

Füllkrug, costato agli 'Hammers' 27,5 milioni di euro nel calciomercato estivo 2024, non ha avuto molta fortuna finora in Inghilterra: appena 3 gol e 2 assist in 29 partite in 18 mesi. Nel mezzo, tre infortuni piuttosto seri. Ma è sotto contratto fino al 30 giugno 2028. Vedremo, pertanto, se i londinesi lo lasceranno andare alle condizioni del Milan o meno.

