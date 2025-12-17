"Ho saputo che il Milan ha sottoposto ora un'offerta ufficiale al West Ham per Füllkrug - ha scritto il volto noto di 'Sky Sport Deutschland' in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' -. Si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Il West Ham esaminerà ora l'offerta al suo interno, ma vorrebbe in realtà almeno l'obbligo di riscatto nell'affare".
Füllkrug, costato agli 'Hammers' 27,5 milioni di euro nel calciomercato estivo 2024, non ha avuto molta fortuna finora in Inghilterra: appena 3 gol e 2 assist in 29 partite in 18 mesi. Nel mezzo, tre infortuni piuttosto seri. Ma è sotto contratto fino al 30 giugno 2028. Vedremo, pertanto, se i londinesi lo lasceranno andare alle condizioni del Milan o meno.
