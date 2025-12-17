Christopher Nkunku non segna, Santiago Giménez non segna e si opera (resterà fermo un paio di mesi) e, pertanto, il Milan ha la necessità assoluta di prendere un attaccante nell'imminente (2 gennaio - 2 febbraio 2026) sessione invernale di calciomercato. Problema: il budget del club di Via Aldo Rossi è prossimo allo zero o quasi. Pertanto, si profilano tutte operazioni in prestito o a basso costo.