Napoli-Milan, i rossoneri tornano in campo questa sera. Alle 20:00 italiane, infatti, il Diavolo giocherà contro la squadra di Antonio Conte per la gara valida per le Final Four della Supercoppa Italiana. Chi vincerà affronterà il prossimo lunedì, sempre a Riyad, la vincente tra il Bologna e l'Inter. Per Massimiliano Allegri la solita emergenza infortuni in attacco, con poche scelte e alternative a disposizione per il reparto. Ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan da 'La Gazzetta dello Sport'. PROSSIMA SCHEDA>>>
PIANETAMILAN partite probabili formazioni Napoli-Milan, probabili formazioni: poche opzioni per Allegri. Ancora emergenza infortuni
FORMAZIONI
Napoli-Milan, probabili formazioni: poche opzioni per Allegri. Ancora emergenza infortuni
Napoli-Milan, probabili formazioni: per Massimiliano Allegri ancora problemi con gli infortuni, specialmente in attacco. Poche scelte. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
© RIPRODUZIONE RISERVATA