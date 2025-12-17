Domani, giovedì 18 dicembre, alle 20:00 ora italiana, si disputerà all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) la sfida Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana. Stamattina, l'allenatore Massimiliano Allegri e il portiere e capitano Mike Maignan hanno parlato del match - direttamente dall'Arabia - nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione del giorno della vigilia.
CONFERENZA
Napoli-Milan di Supercoppa Italiana, Allegri: “Ecco come stanno Leao e Fofana”
L'allenatore Massimiliano Allegri, in conferenza stampa da Riyadh (Arabia Saudita), ha parlato delle condizioni di Rafael Leao e Youssouf Fofana in vista di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana in programma domani sera
Allegri, tra i tanti temi trattati, ha parlato anche delle condizioni di Rafael Leao e Youssouf Fofana, che hanno saltato gli ultimi incontri del Diavolo a causa di qualche piccolo infortunio muscolare. Il tecnico livornese ha rivelato come Fofana sia completamente recuperato e disponibile per la partita contro gli azzurri di Antonio Conte. Per Leao, invece, il verdetto definitivo arriverà dopo l'allenamento odierno, in programma nel pomeriggio.
