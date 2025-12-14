Milan-Sassuolo, Grosso onesto: “Potevano fare il terzo, ma…”

Se hanno l'ambizione di guardare su in classifica: "Non ho visto la classifica. La vedrò, ma non ci faccio caso. Conosco l'ambiente e il giochino come funziona. Siamo focalizzati nel capire cosa succede. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo prioritario, da neopromossi. Non ci poniamo freni, prepariamo tutte le gare al massimo".

Sull'attacco da prima fascia: "Azione bellissima, quando gli avversari ti aspettano sono cose determinanti per farli uscire: combinazioni veloci con qualità. Hanno fatto un gol di altissimo livello. Quando si parla di fase offensiva e difensiva mi piace osservare la bravura dei reparti lontani. Forse andiamo via con qualche rimpianto. Potevamo portarla a casa".

Su Laurienté: "Parlo tanto con lui. Se giocasse sempre così avrebbe già fato grandissime cose. Lo sa, non tutto si fa in breve tempo. Sappiamo quanto può essere importante. È entrato benissimo"

Come mai Laurienté non ha giocato titolare e sui due episodi: "Non ho ancora visto l'episodio del gol annullato. Il secondo l'ho rivisto e... L'ho rivisto. Per me l'arbitro è bravo. Per fare una partita come la sua significa avere qualità. Sugli episodi si può discutere. Forse sono di parte, mi piace parlare a livello tattico. Faccio i complimenti all'arbitro. A me piace alternare i giocatori offensivi anche nella stessa gara. Per noi partita difficile oggi. Parliamo di un ottimo risultato, ma a un certo punto c'erano i presupposti per non riuscire a riprenderla. Ho pensato che nell'ultima parte di gara poteva aiutarci se fossimo rimasti in partita".

Come ha vissuto la partita dall'alto: "Dal campo più emozioni, dall'alto si vede meglio. Alcune cose appaiono chiare. Complimenti a chi lavora con me".

Sull'avvio positivo e sulla reazione dopo il gol nella ripresa: "Siamo stati bravi e fortunati. Loro potevano fare il terzo gol che avrebbe chiuso la gara. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna e alla fine usciamo con qualche rimpianto. Grandissima gara, solo complimenti".

Su Koné: "Potenzialmente molto forte, grandi qualità. Le esprime, ma deve ancora migliorare. Ci serve".