Milan-Sassuolo, Grosso onesto: “Potevano fare il terzo, ma…”

Fabio Grosso, allenatore neroverde, ha parlato in conferenza dopo Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026
Fabio Grosso, allenatore neroverde, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Potevano vincerla e perderla e se il punto vale di più: "Bella prestazione, abbiamo finito in crescendo. Alla fine rischiavamo di prendere gol o di farlo. Significa grande coraggio in una gara difficile. Siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio, ma poi un avversario di livello ci ha creato difficoltà. Abbiamo tirato fuori qualità, usciamo con un bel punto contro un avversario di livello".

Se hanno l'ambizione di guardare su in classifica: "Non ho visto la classifica. La vedrò, ma non ci faccio caso. Conosco l'ambiente e il giochino come funziona. Siamo focalizzati nel capire cosa succede. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo prioritario, da neopromossi. Non ci poniamo freni, prepariamo tutte le gare al massimo".

Sull'attacco da prima fascia: "Azione bellissima, quando gli avversari ti aspettano sono cose determinanti per farli uscire: combinazioni veloci con qualità. Hanno fatto un gol di altissimo livello. Quando si parla di fase offensiva e difensiva mi piace osservare la bravura dei reparti lontani. Forse andiamo via con qualche rimpianto. Potevamo portarla a casa".

Su Laurienté: "Parlo tanto con lui. Se giocasse sempre così avrebbe già fato grandissime cose. Lo sa, non tutto si fa in breve tempo. Sappiamo quanto può essere importante. È entrato benissimo"

Come mai Laurienté non ha giocato titolare e sui due episodi: "Non ho ancora visto l'episodio del gol annullato. Il secondo l'ho rivisto e... L'ho rivisto. Per me l'arbitro è bravo. Per fare una partita come la sua significa avere qualità. Sugli episodi si può discutere. Forse sono di parte, mi piace parlare a livello tattico. Faccio i complimenti all'arbitro. A me piace alternare i giocatori offensivi anche nella stessa gara. Per noi partita difficile oggi. Parliamo di un ottimo risultato, ma a un certo punto c'erano i presupposti per non riuscire a riprenderla. Ho pensato che nell'ultima parte di gara poteva aiutarci se fossimo rimasti in partita".

Come ha vissuto la partita dall'alto: "Dal campo più emozioni, dall'alto si vede meglio. Alcune cose appaiono chiare. Complimenti a chi lavora con me".

Sull'avvio positivo e sulla reazione dopo il gol nella ripresa: "Siamo stati bravi e fortunati. Loro potevano fare il terzo gol che avrebbe chiuso la gara. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna e alla fine usciamo con qualche rimpianto. Grandissima gara, solo complimenti".

Su Koné: "Potenzialmente molto forte, grandi qualità. Le esprime, ma deve ancora migliorare. Ci serve".

