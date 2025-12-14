Milan-Sassuolo, Pinamonti guarda in faccia la realtà: “Nessuno pensava…”

Se ha trovato la dimensione giusta: "Non so se sia la mia dimensione. Mi sento ancora giovane. Il mio livello lo vedremo nei prossimi anni. Però qui sto lavorando bene. Sono contento e sono parte del progetto".

Come si sta in partita quando hai pochi palloni: "Molto difficile e penso di essere migliorato tanto. Per un attaccante qui non è mai facile, soprattutto con questo modulo con difensori che ti pressano forte. Se non puoi tirare devi metterti a disposizione per portare a casa punti".

Se c'è rammarico: "Lì per lì quando finisce c'è felicità per la grande partita, per il punto con la prima. Poi stavamo riguardando le immagini e potevamo fare bottino pieno. Sul 2-1 nessuno però pensava che potessimo rientrare in partita. Dobbiamo guardare in faccia la realtà".

Se crede ancora alla Nazionale: "Sì, ci credo sempre. Non esserci è uno stimolo. So che posso dare ancora tanto e migliorare. Farò il possibile".

Sul gol in casa che manca: "Vero, ma non ci penso. Mi piacerebbe segnare davanti ai nostri tifosi, ma i gol valgono sia in casa che fuori. Spero di farlo alla prossima, ma poi bisogna dare sempre il massimo e nessuno può dire nulla".

Se hanno parlato del possibile incontro al Mondiale con Koné: "Parliamo di tanto, poi ogni tanto la battuta ci sta. Soprattutto con chi è nella stessa parte di tabellone nostra. Mancano tre mesi agli spareggi. Vediamo, poi siamo tutti contenti se passa l'Italia e siamo fiduciosi. Nello spogliatoio però scherziamo, questo non dipende da noi".

Sull'assenza di Berardi: "Sicuramente è un'assenza importante. Rispetto a due anni fa però è cambiata tanto la squadra. Siamo più compatti e consapevoli. Di conseguenza non vediamo l'ora che torni, è importante per tutti noi. Per me soprattutto, visto che giochiamo vicini e può inventarsi una giocata. Però anche Volpato sta facendo prestazioni di livello e siamo contenti".