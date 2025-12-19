Pianeta Milan
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 19 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 19 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Roma, partita della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domani sera, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino, anche in chiave mercato. Alla Roma, infatti, piace il centrocampista bianconero Weston McKennie e alla Juventus vorrebbero, invece, puntare su Bryan Cristante. Staremo a vedere se si concretizzerà lo scambio.

In alto, sotto la testata, si parla della Final Four della Supercoppa Italiana che si sta svolgendo a Riyadh (Arabia Saudita). Nella prima semifinale, 2-0 del Napoli sul Milan. La squadra di Antonio Conte in gol con David Neres al 39' e con Rasmus Højlund al 63'. In finale, gli azzurri se la vedranno con la vincente di Bologna-Inter di questa sera. Il Milan di Massimiliano Allegri, ora è ufficiale, dovrà giocare il match di Serie A dell'8 febbraio 2026 contro il Como a Perth (Australia) con arbitri asiatici.

Altra sconfitta (0-1) per la Fiorentina, stavolta nell'ultima partita della Fase Campionato della Conference League 2025-2026, sul campo del Losanna. Per i viola niente qualificazione alla fase diretta: per accedervi dovranno vincere i playoff contro Jagiellonia o Omonia Nicosia. Infine, lo scandalo del Robaldo per il Torino di Urbano Cairo: a distanza di 10 anni dal bando vinto, il centro sportivo per il vivaio granata non è ancora stato ultimato.

