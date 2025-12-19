In alto, sotto la testata, si parla della Final Four della Supercoppa Italiana che si sta svolgendo a Riyadh (Arabia Saudita). Nella prima semifinale, 2-0 del Napoli sul Milan. La squadra di Antonio Conte in gol con David Neres al 39' e con Rasmus Højlund al 63'. In finale, gli azzurri se la vedranno con la vincente di Bologna-Inter di questa sera. Il Milan di Massimiliano Allegri, ora è ufficiale, dovrà giocare il match di Serie A dell'8 febbraio 2026 contro il Como a Perth (Australia) con arbitri asiatici.