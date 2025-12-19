È partito il countdown per la riapertura del calciomercato e il Milan, come noto, seppur con un budget piuttosto esiguo, ha intenzione di piazzare almeno tre colpi in entrata. La rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, che può contare soltanto su 19 giocatori di movimento, ha bisogno di essere rinforzata in ogni reparto. Le priorità assolute, quelle indicate dal tecnico livornese all'amministratore delegato Giorgio Furlani, al direttore tecnico Geoffrey Moncada e al direttore sportivo Igli Tare nell'ultimo meeting a 'Casa Milan', sono quelle di un difensore e di un attaccante centrali. Ma serve anche un altro puntello. PROSSIMA SCHEDA
Un aiuto sulla fascia per Saelemaekers: l'ultima, stuzzicante, idea di mercato del Milan
Il Milan, per l'imminente sessione invernale di calciomercato, vuole prendere un esterno destro da 3-5-2 che possa giocare con o al posto di Alexis Saelemaekers. Ci sono tante piste percorribili: ecco l'ultima idea di Igli Tare in ordine di tempo
