Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Moviola Napoli-Milan, voto 5 a Zufferli: “Maignan rischia il rosso”. E su Rabiot …

SUPERCOPPA ITALIANA

Moviola Napoli-Milan, voto 5 a Zufferli: “Maignan rischia il rosso”. E su Rabiot …

Napoli-Milan, la moviola: insufficiente l'arbitro Zufferli. Ecco i due episodi chiave del match
Insufficiente la prestazione dell'arbitro Luca Zufferli di Udine: voto 5. Ecco, in questo articolo, la moviola de 'La Gazzetta dello Sport' di Napoli-Milan 2-0, semifinale della Supercoppa Italiana disputatasi ieri a Riyadh (Arabia Saudita)
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana disputatasi ieri sera all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) e vinta per 2-0 dagli azzurri di Antonio Conte sui rossoneri di Massimiliano Allegri.

Napoli-Milan 2-0, la moviola de 'La Gazzetta dello Sport'

—  

Prestazione insufficiente, voto 5, secondo la 'rosea' per l'arbitro del match, il signor Luca Zufferli, classe 1990, della Sezione A.I.A. di Udine. Questo poiché 'ondivago in alcune scelte e aiutato dal V.A.R.'. Ma andiamo con ordine nell'analisi degli episodi da moviola di Napoli-Milan.

LEGGI ANCHE

Al 13’, Rasmus Højlund a terra in area rossonera. Cade da solo, non c'è contatto con Alexis Saelemaekers. Poteva forse starci un'ammonizione per simulazione. Al 28’ pedata di Adrien Rabiot a Matteo Politano: manca il cartellino giallo che al francese arriverà al 37’ (per un intervento su Giovanni Di Lorenzo).

LEGGI ANCHE: Un aiuto sulla fascia per Saelemaekers: l’ultima, stuzzicante, idea di mercato del Milan >>>

Al 53' l'episodio tra Mike Maignan Politano: il primo, ostacolato dal secondo sbraccia e lo colpisce: rischia il cartellino rosso, ma l’interpretazione del V.A.R. è che il gesto sia stato compiuto nel tentativo di liberarsi. Ok, infine, l’ammonizione a Scott McTominay per il fallo su Christopher Nkunku e sanzione a Fikayo Tomori -  che si era 'preso' con lo scozzese - da regolamento.

Leggi anche
Napoli-Milan, Condò demolisce Nkunku: “Confronto con Hojlund straziante”. Poi...
Supercoppa Italiana, Milan a lezione dal Napoli di Hojlund: il Diavolo torna a casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA