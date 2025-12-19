Al 53' l'episodio tra Mike Maignan Politano: il primo, ostacolato dal secondo sbraccia e lo colpisce: rischia il cartellino rosso, ma l’interpretazione del V.A.R. è che il gesto sia stato compiuto nel tentativo di liberarsi. Ok, infine, l’ammonizione a Scott McTominay per il fallo su Christopher Nkunku e sanzione a Fikayo Tomori - che si era 'preso' con lo scozzese - da regolamento.