Al 13’, Rasmus Højlund a terra in area rossonera. Cade da solo, non c'è contatto con Alexis Saelemaekers. Poteva forse starci un'ammonizione per simulazione. Al 28’ pedata di Adrien Rabiot a Matteo Politano: manca il cartellino giallo che al francese arriverà al 37’ (per un intervento su Giovanni Di Lorenzo).
Al 53' l'episodio tra Mike Maignan Politano: il primo, ostacolato dal secondo sbraccia e lo colpisce: rischia il cartellino rosso, ma l’interpretazione del V.A.R. è che il gesto sia stato compiuto nel tentativo di liberarsi. Ok, infine, l’ammonizione a Scott McTominay per il fallo su Christopher Nkunku e sanzione a Fikayo Tomori - che si era 'preso' con lo scozzese - da regolamento.
