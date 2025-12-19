Pianeta Milan
Ravezzani: 'Per il Milan il gol è un optional da sempre: centravanti di seconda fascia, stipendi bassi'
Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso, 0-2, la semifinale della Supercoppa Italiana contro il Napoli di Antonio Conte: l'attacco ha palesato ancora una volta grandi problemi. Fabio Ravezzani, su 'X', ha spiegato i motivi del disastro
Il Napoli di Antonio Conte ha battuto per 2-0 il Milan di Massimiliano Allegri nella prima semifinale della Supercoppa Italiana disputatasi all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). La differenza, nel match tra azzurri e rossoneri, l'ha fatta il centravanti della squadra Campione d'Italia in carica, il danese Rasmus Højlund (cercato anche dal Milan nell'ultimo mercato estivo), decisivo con un assist per David Neres e un gran gol.

Napoli-Milan 2-0, rossoneri disastrosi in attacco: le parole di Ravezzani

Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e responsabile dello sport per 'TeleLombardia', ha spiegato - in un paio di post pubblicati sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' - il motivo principale per cui il Milan, da tempo, fa enorme fatica a concretizzare l'enorme mole di lavoro offensiva svolta dalla squadra. Ovvero, quello di non avere attaccanti centrali all'altezza della storia e del blasone di un club come il Milan.

"Per il Milan il gol è un optional da sempre. Centravanti di seconda fascia, occasioni low cost sul mercato, parametri zero, stipendi bassi. Normale, date le premesse, che per vincere non basti giocare bene. Tutto qui", ha esordito Ravezzani. Il quale, poi, in un post successivo, ha elencato tutti i giocatori che i rossoneri hanno ingaggiato in questi anni per ovviare ad un problema rimasto, però, irrisolto. Almeno nella stragrande maggioranza dei casi.

"Il Milan negli ultimi anni ha preso i seguenti centravanti: Zlatan Ibrahimović (gratis), Olivier Giroud (un milione), Divock Origi (gratis), Luka Jović (gratis), Tammy Abraham (prestito), Álvaro Morata (14 milioni e rivenduto), Santiago Giménez (32 milioni, ma ingaggio di soli 3 l’anno). Ora cerca Niclas Füllkrug (gratis). Cosa potrebbe andar male?", il commento - anche un po' ironico - di Ravezzani sul tema.

Ma, d'altronde, come dargli torto? Si è visto, ieri sera, quanto bene faccia ad una squadra avere a disposizione un centravanti come Højlund. Bravo, sì, ad attaccare la profondità in velocità, ma anche e soprattutto ad usare il fisico con i difensori avversari, fare reparto da solo, essere in grado di tirare fuori giocate preziose. E, ovviamente, fornire il proprio contributo (in doppia cifra) di gol e assist. Tutto quello che la prima punta ibrida Christopher Nkunku, pagato 37 milioni di euro più bonus, non è e non riesce a fare.

