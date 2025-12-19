" Per il Milan il gol è un optional da sempre. Centravanti di seconda fascia, occasioni low cost sul mercato, parametri zero, stipendi bassi. Normale, date le premesse, che per vincere non basti giocare bene. Tutto qui ", ha esordito Ravezzani. Il quale, poi, in un post successivo, ha elencato tutti i giocatori che i rossoneri hanno ingaggiato in questi anni per ovviare ad un problema rimasto, però, irrisolto. Almeno nella stragrande maggioranza dei casi.

Ma, d'altronde, come dargli torto? Si è visto, ieri sera, quanto bene faccia ad una squadra avere a disposizione un centravanti come Højlund. Bravo, sì, ad attaccare la profondità in velocità, ma anche e soprattutto ad usare il fisico con i difensori avversari, fare reparto da solo, essere in grado di tirare fuori giocate preziose. E, ovviamente, fornire il proprio contributo (in doppia cifra) di gol e assist. Tutto quello che la prima punta ibrida Christopher Nkunku, pagato 37 milioni di euro più bonus, non è e non riesce a fare.