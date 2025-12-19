LEGGI ANCHE: Un aiuto sulla fascia per Saelemaekers: l’ultima, stuzzicante, idea di mercato del Milan >>>
"Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto", la chiosa della nota della società partenopea. Che, di fatto, invoca così la prova tv per un'eventuale squalifica di Allegri per quanto successo nel corso di Napoli-Milan.
