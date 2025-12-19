A poche ore da Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana disputatasi ieri sera a Riyadh (Arabia Saudita) e vinta per 2-0 dai partenopei di Antonio Conte, condanna azzurra verso Massimiliano Allegri: gli insulti a Gabriele Oriali nel mirino

Sembra che Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, si sia spinto oltre - durante la semifinale della Supercoppa Italiana persa per 2-0 all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) contro il Napoli di Antonio Conte - all'indirizzo di Gabriele Oriali, coordinatore tecnico-sportivo della squadra azzurra e stretto collaboratore del tecnico salentino in azzurro. Almeno, questo è quanto si apprende leggendo il comunicato diramato in mattinata dal club presieduto da Aurelio De Laurentiis.