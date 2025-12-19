Pianeta Milan
Allegri contro Oriali, il comunicato del Napoli: “Lo ha insultato con termini offensivi e reiterati”

A poche ore da Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana disputatasi ieri sera a Riyadh (Arabia Saudita) e vinta per 2-0 dai partenopei di Antonio Conte, condanna azzurra verso Massimiliano Allegri: gli insulti a Gabriele Oriali nel mirino
Sembra che Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, si sia spinto oltre - durante la semifinale della Supercoppa Italiana persa per 2-0 all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) contro il Napoli di Antonio Conte - all'indirizzo di Gabriele Oriali, coordinatore tecnico-sportivo della squadra azzurra e stretto collaboratore del tecnico salentino in azzurro. Almeno, questo è quanto si apprende leggendo il comunicato diramato in mattinata dal club presieduto da Aurelio De Laurentiis.

"La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati".

"Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto", la chiosa della nota della società partenopea. Che, di fatto, invoca così la prova tv per un'eventuale squalifica di Allegri per quanto successo nel corso di Napoli-Milan.

