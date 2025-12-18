Maignan rischia grosso per una sbracciata, in area milanista, su Matteo Politano ma il V.A.R. non si oppone alla decisione dell'arbitro Luca Zufferli della Sezione A.I.A. di Udine di lasciar continuare. Dopo un quarto d'ora di gioco spezzettato a causa di tanti falli e poco movimento, il Napoli, al 63', accelera all'improvviso e trova il raddoppio. Imbucata in profondità per Rasmus Højlund, che scappa sul filo del fuorigioco, vince - ancora una volta - in velocità il duello corpo a corpo con l'imbarazzante Koni De Winter e poi fulmina Maignan con un diagonale sul palo più lontano.

Il Milan prova a reagire, con il colpo di testa di Fikayo Tomori, al 65', ma senza grande fortuna. Allegri, allora, opta per delle sostituzioni: fuori, al 69', Alexis Saelemaekers e De Winter; dentro Fofana e Zachary Athekame. Ed è proprio Fofana, al 70', con un colpo di testa dal cuore dell'area di rigore del Napoli, a chiamare Vanja Milinković-Savić alla prima - facile - parata della sua ripresa.

Højlund, al 73', prova a bissare il suo gol con un altro diagonale: stavolta la sfera termina fuori, con Maignan a fare comunque buona guardia sulla conclusione. Al 75' Allegri toglie dal campo uno spento Ardon Jashari e spedisce nella mischia Luka Modrić. Il Napoli prova a spezzare le velleità di rimonta rossonere con qualche sostituzione. Al 78' fuori Eljif Elmas e Politano e dentro Noa Lang e Pasquale Mazzocchi. Poi, all'82', fuori Leonardo Spinazzola e Højlund e dentro Miguel Gutiérrez e Lorenzo Lucca.

Il Milan è nervoso, Tomori e McTominay si attaccano e rimediano un cartellino giallo a testa (83'), con Zufferli che seda subito la rissa in campo. Invece che l'assalto del Milan, si assiste al tentativo del Napoli, all'87', di arrotondare il risultato, ma McTominay spreca un contropiede ben orchestrato dagli azzurri sparando il pallone in curva da ottima posizione. Neres, all'88', lascia il suo posto in campo ad Antonio Vergara.

Christian Pulisic e Pervis Estupiñán provano a rimettere in gara il Milan all'inizio dei 7' di recupero concessi dall'arbitro Zufferli. Poi non succede più nulla. Napoli-Milan 2-0 al 90': nulla da dire, secondo tempo peggio del primo per i rossoneri, con praticamente nessuna azione degna di nota e sconfitta meritata. Il Diavolo torna a casa senza la possibilità di difendere la Supercoppa Italiana vinta nello scorso mese di gennaio.