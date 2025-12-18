Dopo una fase di stanca della partita, al 16', un traversone di Fikayo Tomori trova, in area del Napoli, la sponda aerea di Christopher Nkunku per l'accorrente Alexis Saelemaekers: botta di destro del belga e pallone alto sulla traversa. Il Napoli, al 21', reclama un calcio di rigore per la caduta, in area milanista, di Rasmus Højlund: Saelemaekers non lo tocca, il danese cade, per l'arbitro Luca Zufferli della Sezione A.I.A. di Udine non c'è (giustamente) fallo. Manca, però, un'ammonizione per simulazione al centravanti azzurro.
Sul calcio d'angolo susseguente, Maignan esce male, perde il pallone, Elmas prova il tiro in porta ma spedisce il pallone sul fondo. Intorno al 27' il Napoli chiede un cartellino rosso per un brutto fallo di Adrien Rabiot, da dietro, su Matteo Politano: richiesta un po' esagerata, ma sicuramente poteva starci l'ammonizione per il francese del Milan. Al 32' Højlund scatta sul filo del fuorigioco, va via ai difensori rossoneri, tiene il pallone e poi cede la sfera all'accorrente Scott McTominay. Conclusione da fuori area dello scozzese che non centra lo specchio della porta.
Nel momento migliore dei rossoneri, il gol degli azzurri—
Al 35' Milan vicino al gol quando, sul bel cross dalla destra di Saelemaekers, Rabiot - in area piccola azzurra - colpisce di testa: pallone di poco alto sulla traversa della porta difesa da Milinković-Savić. Altra grande chance per il Diavolo al 37'. Contropiede veloce avviato da Christian Pulisic e rifinito da Saelemaekers: va al tiro Nkunku da ottima posizione, pallone anche in questo caso alto sulla traversa. Quando tutto lascia pensare al vantaggio rossonero, però, arriva il gol del Napoli.
Al 39', infatti, Leonardo Spinazzola trova Højlund, che - in area di rigore rossonera - vince il duello corpo a corpo con Koni De Winter, va sul fondo e poi mette il pallone al centro dell'area di rigore. Maignan esce sulla sfera, ma buca la presa e David Neres, tutto solo, deposita nella porta sguarnita per il gol degli azzurri. Nei 2' di recupero concessi dall'arbitro Højlund, al termine di un contropiede ben congegnato dagli azzurri, chiama Maignan alla grande parata sul primo palo. Napoli-Milan 1-0 al 45': servirà una ripresa di ben altra caratura per il Diavolo se vorrà qualificarsi alla finale di lunedì.
