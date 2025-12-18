È finito il primo tempo di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) tra gli azzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana in svolgimento all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra gli azzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri.