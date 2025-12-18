Il Milan di Massimiliano Allegri passa in svantaggio contro il Napoli di Antonio Conte in occasione della semifinale della Supercoppa Italiana che si sta svolgendo all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita).
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Napoli-Milan 1-0: gol di Neres, ma che pasticcio dietro | Supercoppa Italiana
SUPERCOPPA ITALIANA
Napoli-Milan 1-0: gol di Neres, ma che pasticcio dietro | Supercoppa Italiana
David Neres porta in vantaggio il Napoli di Antonio Conte contro il Milan di Massimiliano Allegri in semifinale della Supercoppa Italiana
Leonardo Spinazzola, al 39', trova Rasmus Højlund, che - in area rossonera - vince il duello corpo a corpo con Koni De Winter, va sul fondo e poi mette il pallone al centro dell'area di rigore. Mike Maignan esce sulla sfera, ma buca la presa e David Neres, tutto solo, deposita nella porta sguarnita per il gol degli azzurri. Napoli-Milan 1-0 ....
© RIPRODUZIONE RISERVATA