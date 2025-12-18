Pianeta Milan
Milan, continua la dinastia Ibrahimovic: primo contratto da professionista per Vincent

Belle notizie per la famiglia Ibrahimovic. Il secondogenito di Zlatan, Vincent, firma il suo primo contratto da professionista col Milan: il comunicato
Alessia Scataglini
Arrivano bellissime notizie per la famiglia Ibrahimovic. Il secondogenito di Zlatan, ex calciatore rossonero ed attuale dirigente del Milan, Vincent Ibrahimovic, ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista. Dopo Maximilian Ibrahimovic, anche Maximilian prenderà parte del progetto legato al Milan Futuro. Il centrocampista rossonero, classe 2008, continuerà la sua avventura con i colori rossoneri insieme a suo fratello maggiore. La dinastia 'Ibrahimovic' nel Milan continua. Eco, di seguito, il comunicato del club rossonero in merito:

Milan, Vincent Ibrahimovic rinnova

(Fonte acmilan.com) -  "AC Milan comunica che Vincent Zlatan Seger Ibrahimović ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il centrocampista, classe 2008, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti."

Un risultato davvero importante per il giovane, che potrà continuare a svilupparsi e crescere in una delle squadre più grandi d'Europa. Seguirà le orme di papà Zlatan? Solo il tempo potrà rivelarcelo.

