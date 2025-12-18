Arrivano bellissime notizie per la famiglia Ibrahimovic . Il secondogenito di Zlatan , ex calciatore rossonero ed attuale dirigente del Milan, Vincent Ibrahimovic, ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista. Dopo Maximilian Ibrahimovic, anche Maximilian prenderà parte del progetto legato al Milan Futuro . Il centrocampista rossonero, classe 2008, continuerà la sua avventura con i colori rossoneri insieme a suo fratello maggiore. La dinastia 'Ibrahimovic' nel Milan continua. Eco, di seguito, il comunicato del club rossonero in merito:

Milan, Vincent Ibrahimovic rinnova

(Fonte acmilan.com) - "AC Milan comunica che Vincent Zlatan Seger Ibrahimović ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il centrocampista, classe 2008, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti."