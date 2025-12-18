Conte ha tante soluzioni pericolose in avanti, tra cui Hojlund e Lucca. De Winter dovrà dimostrare questa sera di essere già pronto per prendersi mano la difesa del Milan. Contro il Napoli il belga è chiamato a dare risposte e spazzare via anche le voci di mercato. Il Diavolo, infatti, potrebbe cercare un centrale esperto a gennaio, ma il belga cerca spazio anche nel presente e non solo per il futuro. La Supercoppa è l'occasione ideale per scacciare i dubbi recenti.