Napoli-Milan, De Winter dovrebbe giocare titolare in Supercoppa Italiana contro i partenopei. Per il belga tanti dubbi da spazzare via. Ecco la nostra analisi
Napoli-Milan, De Winter avrà un'altra occasione importante in questa prima parte della stagione con la maglia rossonera. L'ex difensore centrale del Genoa è arrivato in estate per prendere il posto di Malick Thiaw, passato al Newcastle per circa 40 milioni di euro. Il difensore belga, però, non ha trovato molto spazio, specialmente da titolare. In difesa Allegri punta sul trio Tomori-Gabbia-Pavlovic. De Winter e Odogu sembrano più colpi per il futuro che per il presente. Ora però il Milan ha bisogno dell'ex grifone.
Napoli-Milan, scatta l'ora di De Winter
Visto l'infortunio contro il Sassuolo di Gabbia, De Winter dovrebbe giocare da titolare contro il Napoli in Supercoppa Italiana. Servono risposte importanti dal belga. Nel secondo tempo contro i neroverdi e in Coppa Italia contro la Lazio, De Winter ha fatto molta fatica al centro della difesa rossonera, facendo sentire molto la mancanza nel reparto di Matteo Gabbia. Ecco, questa sera dovrà giocare in modo diverso contro una squadra super attrezzata come il Napoli.