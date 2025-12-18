Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan senza Gabbia: De Winter col Napoli servono risposte. E il mercato …

SUPERCOPPA ITALIANA

Milan senza Gabbia: De Winter col Napoli servono risposte. E il mercato …

Milan senza Gabbia: De Winter col Napoli servono risposte. E il mercato ...
Napoli-Milan, De Winter dovrebbe giocare titolare in Supercoppa Italiana contro i partenopei. Per il belga tanti dubbi da spazzare via. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Napoli-Milan, De Winter avrà un'altra occasione importante in questa prima parte della stagione con la maglia rossonera. L'ex difensore centrale del Genoa è arrivato in estate per prendere il posto di Malick Thiaw, passato al Newcastle per circa 40 milioni di euro. Il difensore belga, però, non ha trovato molto spazio, specialmente da titolare. In difesa Allegri punta sul trio Tomori-Gabbia-Pavlovic. De Winter e Odogu sembrano più colpi per il futuro che per il presente. Ora però il Milan ha bisogno dell'ex grifone.

Napoli-Milan, scatta l'ora di De Winter

—  

Visto l'infortunio contro il Sassuolo di Gabbia, De Winter dovrebbe giocare da titolare contro il Napoli in Supercoppa Italiana. Servono risposte importanti dal belga. Nel secondo tempo contro i neroverdi e in Coppa Italia contro la Lazio, De Winter ha fatto molta fatica al centro della difesa rossonera, facendo sentire molto la mancanza nel reparto di Matteo Gabbia. Ecco, questa sera dovrà giocare in modo diverso contro una squadra super attrezzata come il Napoli.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri sorride: contro il Napoli il Milan ritrova Fofana. Un 'lusso' importante>>>

Conte ha tante soluzioni pericolose in avanti, tra cui Hojlund e Lucca. De Winter dovrà dimostrare questa sera di essere già pronto per prendersi mano la difesa del Milan. Contro il Napoli il belga è chiamato a dare risposte e spazzare via anche le voci di mercato. Il Diavolo, infatti, potrebbe cercare un centrale esperto a gennaio, ma il belga cerca spazio anche nel presente e non solo per il futuro. La Supercoppa è l'occasione ideale per scacciare i dubbi recenti.

Leggi anche
Criticato aspramente, ma Fofana è un rientro fondamentale per il Milan. Ecco i motivi
Milan, Leao non recupera per il Napoli. Vlahovic per giugno è una possibilità, Fullkrug a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA