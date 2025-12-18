Calciomercato Milan, Gila a gennaio: il Diavolo ci prova. Incontro con ...

Pianeta Milan
Calciomercato, non solo Fullkrug: il Milan ci prova per Gila. Incontro con l’agente

Calciomercato Milan, occhio a Mario Gila per rinforzare la difesa a gennaio. Pronto l'incontro con l'agente del calciatore. Le ultime novità da Calciomercato.com
Non solo l'attacco: il Milan potrebbe accendere i fari del suo calciomercato anche sulla difesa. La rosa di Massimiliano Allegri potrebbe peccare proprio nel reparto, più nelle alternative che nei titolari. Tomori-Gabbia-Pavlovic non hanno al momento un cambio che dia sicurezze visto che Odogu non è stato mai utilizzato e che De Winter ha fatto fatica quando chiamato in causa.

Calciomercato Milan, occhi puntanti su Gila

Ecco perché Igli Tare potrebbe cercare un colpo, un'occasione per il reparto già a partire dal mese di gennaio. E il nome importante lo lancia Calciomercato.com: secondo il sito specializzato, infatti, l'ultima idea per il reparto arretrato sarebbe Mario Gila della Lazio.

LEGGI ANCHE: Napoli-Milan, probabili formazioni: Allegri ancora emergenza infortuni. E Fofana ...>>>

Nei prossimi giorni sarebbe previsto un contatto diretto tra il direttore sportivo del Milan e l'agente del giocatore, lo spagnolo Alejandro Camaño che tra i suoi assistiti ha anche Lautaro Martinez e Hakimi. Il contratto di Gila è in scadenza a giugno 2027, l'incontro servirebbe per capire se ci possano essere margini per un'operazione già a gennaio o solo per l'estate. Secondo Calciomercato.com, la difesa non sarebbe comunque prioritaria per il calciomercato invernale.

