Calciomercato Milan, Gila a gennaio: il Diavolo ci prova. Incontro con ...

Nei prossimi giorni sarebbe previsto un contatto diretto tra il direttore sportivo del Milan e l'agente del giocatore, lo spagnolo Alejandro Camaño che tra i suoi assistiti ha anche Lautaro Martinez e Hakimi. Il contratto di Gila è in scadenza a giugno 2027, l'incontro servirebbe per capire se ci possano essere margini per un'operazione già a gennaio o solo per l'estate. Secondo Calciomercato.com, la difesa non sarebbe comunque prioritaria per il calciomercato invernale.