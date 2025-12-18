Pianeta Milan
Milan, la rivelazione: "Spiragli per il rinnovo di Maignan". Ecco i dettagli

Milan, la rivelazione: 'Spiragli per il rinnovo di Maignan'. Ecco i dettagli
'Il Corriere dello Sport' lancia una rivelazione importante sul calciomercato del Milan: ci sarebbero spiragli per il rinnovo di Maignan. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan scende in campo questa sera: semifinali della Final Four della Supercoppa Italiana contro il Napoli. In porta ci sarà Mike Maignan. Il portiere è in scadenza di contratto a fine stagione con i rossoneri e ieri, in conferenza stampa, ne ha parlato così: "La cosa più importante è cosa posso fare ogni giorno. Il mio futuro fa parlare, ma questa non è una cosa che mi deve disturbare, devo essere focalizzato e concentrato per dare il massimo. Oggi non penso che bisogna parlare del futuro, abbiamo un obiettivo vicino, domani sera. Do il massimo domani sera e poi vedo nei giorni dopo cosa succede". Arrivano delle novità molto, molto importanti.

'Il Corriere dello Sport' è sicuro: "Arrivano sussurri incoraggianti anche per il prolungamento di Mike Maignan". Secondo il quotidiano, infatti: "Il francese ha aperto uno spiraglio per il rinnovo e sta trattando con il club rossonero". 

Il direttore sportivo Igli Tare, si legge, avrebbe la speranza di ottenere la firma di Maignan sul rinnovo col Milan nei prossimi giorni, questo per scongiurare la possibile partenza a parametro zero.  Clamorosa rivelazione sul calciomercato rossonero. Vedremo se il Diavolo riuscirà davvero a rinnovare il portiere francese. 

