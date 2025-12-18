Il Milan scende in campo questa sera: semifinali della Final Four della Supercoppa Italiana contro il Napoli. In porta ci sarà Mike Maignan. Il portiere è in scadenza di contratto a fine stagione con i rossoneri e ieri, in conferenza stampa, ne ha parlato così: "La cosa più importante è cosa posso fare ogni giorno. Il mio futuro fa parlare, ma questa non è una cosa che mi deve disturbare, devo essere focalizzato e concentrato per dare il massimo. Oggi non penso che bisogna parlare del futuro, abbiamo un obiettivo vicino, domani sera. Do il massimo domani sera e poi vedo nei giorni dopo cosa succede". Arrivano delle novità molto, molto importanti.