Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero investire ancora a gennaio dopo avere chiuso alcuni colpi in estate. Uno dei ruoli più chiacchierati intorno ai rossoneri è quello dell'attaccante. La dirigenza, infatti, potrebbe pensare a chiudere il reparto con una punta che possa essere decisiva in area di rigore. Molto potrebbe dipendere anche da Leao e dalle sue prestazioni come prima punta della squadra. Ecco le ultime novità sul reparto del Milan. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, occasione cercasi: Tare ci prova per il talentuoso attaccante dalla Premier
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, occasione cercasi: Tare ci prova per il talentuoso attaccante dalla Premier
Calciomercato Milan, Igli Tare e la dirigenza rossonera potrebbero essere alla ricerca di un altro attaccante da aggiungere alla rosa. Ecco un nome dalla Premier League
© RIPRODUZIONE RISERVATA