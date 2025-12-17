+++ SUPERCOPPA ITALIANA NAPOLI-MILAN: LA CONFERENZA DI MAIGNAN LIVE +++
news milan
Conferenza Napoli-Milan, Maignan: “Non parlo del mio futuro” | LIVE News
Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a Riyadh, dove tra poco, alle ore 11:00 italiane, andrà in scena la conferenza stampa di Mike Maignan, alla vigilia di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana. Restate con noi, dunque, con tutte le parole del portiere rossonero in tempo reale.
Termina qui la conferenza stampa.
Cosa è cambiato con Filippi preparatore: "Mi ha portato serenità. Ha esperienza, ha sangue freddo. Sa gestire un gruppo di portieri. Lavorare con gente così è molto più facile. Non voglio fare paragoni con altri, per essere chiaro, ma mi sento bene con lui. Per cosa propone in allenamento, come gestisce il mio carattere... Sono felice, spero che continui così per tutta la stagione".
Un messaggio per i tifosi del Milan in Arabia Saudita: "Grazie per tifare Milan, credo che possiamo dare il massimo per voi che siete qui per noi".
Sulla vittoria dell'anno scorso: "L'anno scorso non c'è più. Bello, ma ora è un nuovo cammino. Dobbiamo fare il massimo per ripetere le stesse cose".
Sul giocare in Arabia davanti a tifosi stranieri: "È qualcosa di diverso che possiamo vivere ogni anno. Siamo focalizzati su questa partita, non dobbiamo pensare allo stadio, ma a fare il nostro calcio e le nostre cose. Pensare a cosa dice l'allenatore. Sarà bello, l'ho vissuto l'anno scorso e ci sono tifosi appassionati. Dobbiamo dare il massimo, questo è importante. Non cosa succede intorno".
Sul futuro e sul contratto, come resta focalizzato: "La cosa più importante è cosa posso fare ogni giorno. Il mio futuro fa parlare, ma questa non è una cosa che mi deve disturbare, devo essere focalizzato e concentrato per dare il massimo. Oggi non penso che bisogna parlare del futuro, abbiamo un obiettivo vicino, domani sera. Do il massimo domani sera e poi vedo nei giorni dopo cosa succede".
Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso: "Vincere è stato bello, ma quest'anno è un'altra stagione. Come avete visto, i risultati sono anche migliori. Come hanno detto i compagni quest'anno siamo più di una squadra, siamo più una famiglia. Un gruppo in cui si vive bene. Sono cambiate tante cose e anche l'allenatore ha portato serenità. Dobbiamo continuare così e migliorarci ogni giorno per ottenere risultati positivi. Per ottenerli dobbiamo essere focalizzati già da oggi per domani sera. Poi possiamo fare un passo avanti".
Sulla vittoria dello scorso anno e cosa si aspetta quest'anno e sul futuro in chiave rinnovo: "L'anno scorso abbiamo vinto, ma l'anno scorso è finito. È un nuovo cammino, dobbiamo essere concentrati solo su domani. Perché è la più importante. Senza domani non c'è lunedì. Se vogliamo cercare di fare un risultato positivo dobbiamo rimanere concentrati sull'allenamento di oggi e arrivare domani in forma".
