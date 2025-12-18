Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Thiago Silva è ufficialmente svincolato. Il brasiliano sogna il Milan. I dettagli

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Thiago Silva è ufficialmente svincolato. Il brasiliano sogna il Milan. I dettagli

Thiago Silva è ufficialmente libero. Il sogno è il Milan: le ultime di calciomercato
Calciomercato Milan, Thiago Silva è ufficialmente libero dal suo contratto con la Fluminense. Ecco il post su X. Le ultime sui rossoneri da SportMediaset
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan potrebbe pensare anche a un colpo in difesa durante il calciomercato invernale. Thiago Silva, ex difensore rossonero, si è liberato dal suo contratto con il Fluminense e può firmare con chi vuole. Il club brasiliano lo ha salutato con un post su X. Ecco le parole.

"Il Fluminense FC informa che il difensore Thiago Silva ha formalizzato, nel pomeriggio di questo martedì (16/12), presso il CT Carlos Castilho, la risoluzione del suo contratto con il club".

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, Thiago Silva opzione possibile?

—  

Secondo SportMediaset, il brasiliano vorrebbe tornare in Europa. Può diventare un'opzione per il Milan a gennaio? Il grande sogno di Thiago Silva, si legge, sarebbe quello di chiudere il cerchio al Milan. Il brasiliano vedrebbe di buon occhio un ritorno in rossonero. Un sogno che potrebbe scontrarsi con le idee diverse della dirigenza del Diavolo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, occasione cercasi: Tare ci prova per il talentuoso attaccante dalla Premier>>>

Come scrive SportMediaset, il Milan vorrebbe investire su profili giovani e sarebbe attento al monte ingaggi. Secondo il sito, i rossoneri starebbero seguendo altri profili per la difesa e difficilmente potrebbero aprire le porte per Thiago Silva. Vedremo se la dirigenza rossonera cambierà idea durante gennaio.

Leggi anche
Milan, la rivelazione: “Spiragli per il rinnovo di Maignan”. Ecco i dettagli
Calciomercato Milan, occasione cercasi: Tare ci prova per il talentuoso attaccante dalla Premier

© RIPRODUZIONE RISERVATA