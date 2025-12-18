Calciomercato Milan, Thiago Silva opzione possibile?—
Secondo SportMediaset, il brasiliano vorrebbe tornare in Europa. Può diventare un'opzione per il Milan a gennaio? Il grande sogno di Thiago Silva, si legge, sarebbe quello di chiudere il cerchio al Milan. Il brasiliano vedrebbe di buon occhio un ritorno in rossonero. Un sogno che potrebbe scontrarsi con le idee diverse della dirigenza del Diavolo.
Come scrive SportMediaset, il Milan vorrebbe investire su profili giovani e sarebbe attento al monte ingaggi. Secondo il sito, i rossoneri starebbero seguendo altri profili per la difesa e difficilmente potrebbero aprire le porte per Thiago Silva. Vedremo se la dirigenza rossonera cambierà idea durante gennaio.
